كلوب يتغنى بـ صلاح: لاعب استثنائي.. قدم أحد أفضل عروضه مع ليفربول

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بما قدمه محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر أمام ليدز يونايتد في الليلة الأولى للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن صلاح: "أولا وقبل كل شيء، تهانينا لـ صلاح لأنه لاعب مميز جدا".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ليفربول "صلاح لاعب مميز جدا جدا والأرقام تحكي القصة قليلا".

وتابع "اليوم مثال جيد جدا لـ صلاح، نعم سجل 3 أهداف ولكن الأداء كان استثنائيا".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح قدم أداءً استثنائيا واستحق الـ"هاتريك" 100% لأنه كان يضغط باستمرار وتسبب في مشاكل عديدة وكبيرة لليدز".

ويرى كلوب: "من بين كل العروض الجيدة التي قدمها لنا صلاح، كان اليوم بالتأكيد أحد أفضل عروضه معنا".

واستكمل "يجب أن يكون صلاح فخورا بذلك لأنه من المميز جدا أن تمتلك تلك الأرقام الرائعة".

وأتم "أتمنى أن يستمر صلاح في عروضه الرائعة".









































ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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