هكذا يكون تأثير الصفقات.. ثنائي نيوكاسل الجديد يقهر وست هام ويكسر عقدة الـ 8 سنوات

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

نيوكاسل - ويلسون

صفقتان = هدفان = أول 3 نقاط. نيوكاسل ينتصر على وست هام في السبت الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل فاز على وست هام على ملعب الأخير بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتصار نيوكاسل جاء بفضل الثنائي الجديد كالوم ويلسون وجيف هيندريك.

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كالوم ويلسون الوافد الجديد لـ نيوكاسل قادما من بورنموث، سجل هدف نيوكاسل الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بلمسة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من هيندريك.

جيف هيندريك الوافد الجديد هو الآخر القادم من بيرنلي، وبعد صناعته الهدف الأول، سجل هدف الضربة القاضية لفريقه في الدقيقة 87 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ثنائي جديد كتب تسجيل نيوكاسل لهدفين من تسديدتين فقط على مرمى وست هام، ليحقق الفريق أول 3 نقاط في الدوري.

هدفا ويلسون وهيندريك كتبا كسر نيوكاسل لعقدة عدم الانتصار في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي. عقدة استمرت 8 سنوات.

آخر مرة نجح نيوكاسل في تحقيق الانتصار في لقاء الفريق الأول في الدوري الإنجليزي كان موسم 2012-13 بعدها خسر الفريق 6 مرات وتعادل مرة وحيدة في 7 مباريات افتتاحية للفريق في البريميرليج.

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