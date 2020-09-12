بييلسا عن إشادة كلوب: لا يمكنني أن أكون سعيدا.. وكنا نقدر على تفادي الهزيمة

بأسلوبه المعتاد، تحدث الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد عقب الخسارة برباعية أمام ليفربول، مشيرا إلى "كنا نقدر على تفادي الهزيمة".

ليفربول انتصر على ليدز برباعية مقابل ثلاث في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليدز قدم مردودا مثيرا وقويا أمام بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مما جعل يورجن كلوب يشيد بالفريق، ونُقل هذا الأمر لـ بييلسا ولكنه لم يستقبل الإشادة بسعادة.

وقال بييلسا عن إشادة كلوب: "لا يمكنني أبدا أن أكون سعيدا لأننا خسرنا في النهاية".

ماذا عن المباراة؟

تحدث مدرب ليدز قائلا: "كان يمكننا تفادي الهزيمة أمام ليفربول".

وتابع في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لعبنا بأسلوبنا وفرضنا طريقة لعبنا عليهم في العديد من أوقات المباراة، والآن هدفنا في المباريات المقبلة هو تحقيق الانتصار بأسلوبنا وطريقتنا".

وأشار "ليفربول سيطر على المباراة في بعض الأوقات، ونحن سيطرنا في أوقات أخرى وكانت هناك العديد من الأوقات المتعادلة في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "في بعض اللحظات كنا قادرين على التفوق على ليفربول، ولكن بشكل عام ليفربول كان متفوقا".

وتطرق بييلسا للإشادة بلاعب وسط فريقه ماتيوز كليتش الذي سجل الهدف الثالث لليدز، قائلا: "هو لاعب مهم للغاية للفريق".

واستكمل "ماتيوز يدافع بطريقة تشبه دفاع كالفين فيليبس -لاعب وسط ليدز- ويهاجم بطريقة تشبه هجوم بابلو هيرنانديز -نجم وسط ليدز- وعدد قليل جدا من اللاعبين يمكنهم فعل الأمرين معا".

وأردف "وتحديدا عندما تدافع أمام لاعبين مثل كيتا وفينالدوم، وعندما تهاجم أمام لاعبين مثل فان دايك وهيندرسون وفابينيو".









































صلاح واصل الحفاظ على لمعانه وتألقه وافتتح موسمه الجديد بأفضل طريقة ممكنة بـ "هاتريك" هز به شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

وأصبح صلاح هو أول لاعب لليفربول يسجل ثلاثية في لقاء الريدز الافتتاحي في الدوري، منذ جون ألدريج موسم 1988-89.

الفوز أمن أول ثلاث نقاط لليفربول، فيما يتأجل الفوز الأول لليدز بعد العودة للدوري الممتاز لأول مرة منذ موسم 2003/2004.

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