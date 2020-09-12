كومان عن تغيير طريقة لعب برشلونة: أمتلك اللاعبين المناسبين

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:55

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

علّق رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على قراره بتغيير طريقة لعب الفريق المُنتهجة منذ سنوات طويلة.

برشلونة تغلّب على جيمناستيك دي تاراجونا وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مواجهة شهدت اعتماد كومان على طريقة 4-2-3-1، بدلا من 4-3-3 التي يشتهر بها برشلونة.

وعن ذلك قال كومان بعد اللقاء: "صحيح أن هناك تغيير في طريقة اللعب عن السنوات الماضية، لكن اللاعبين يمكنهم تطبيق هذه الطريقة، لأننا نمتلك لاعبي وسط مميزين قادرين على تشكيل الخطورة".

أخبار متعلقة
إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا كلوب بعد الـ 4-3 ضد ليدز: يا لها من مباراة.. والأمر ليس مثل ركوب الدراجة صلاح يرد ضاحكا على "صعوبة تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام ليدز" ويُصرح: علينا التحسن بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم جيمناستيك وديًا بثلاثية

وأضاف: "يجب أن نضغط بشكل عالٍ حتى نخلق المساحات بين الخطوط ونسجل الأهداف".

وواصل: "نخوض فترة إعداد لأربعة أسابيع فقط وليس 6 أسابيع كما هو معتاد، ولذا من المهم التركيز على الجانب البدني، وفي الأسبوعين المقبلين سنركز على العمل التكتيكي أيضا".

وعدد إيجابيات المباراة: "الأمر الأهم هو عدم تعرُض أي أحد لإصابات. اللاعبون حصلوا على دقائق، وتمكّننا من رؤية لاعبين لم يكونوا قد شاركوا من قبل، إنها مباراتنا الأولى، والكثيرون كانوا مع منتخبات بلادهم".

وأتم: "الحدة في المباريات أمر مهم للغاية، والشوط الثاني كان أفضل قليلا".

اقرأ أيضا:

صلاح يقود ليفربول لفوز مثير

هل تفاوض الأهلي مع وائل جمعة

رونالد كومان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحليل في الجول - كيف صنع أرسنال الفرص ضد فولام المعقد وتألق النني في خطة أرتيتا 2 دقيقة | أوروبا
كومان عن تغيير طريقة لعب برشلونة: أمتلك اللاعبين المناسبين 27 دقيقة | أوروبا
إصابة دييجو سيميوني بفيروس كورونا 30 دقيقة | أوروبا
كلوب بعد الـ 4-3 ضد ليدز: يا لها من مباراة.. والأمر ليس مثل ركوب الدراجة 44 دقيقة | أوروبا
بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم جيمناستيك وديًا بثلاثية ساعة | أوروبا
صلاح يرد ضاحكا على "صعوبة تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام ليدز" ويُصرح: علينا التحسن ساعة | أوروبا
غرناطة يبدأ من حيث انتهى ويتجاوز بلباو مجددا ساعة | أوروبا
هاتريك واحتفال أيقوني.. صلاح يؤمن افتتاحية سعيدة لليفربول على حساب ليدز يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك