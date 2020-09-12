كومان عن تغيير طريقة لعب برشلونة: أمتلك اللاعبين المناسبين

علّق رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على قراره بتغيير طريقة لعب الفريق المُنتهجة منذ سنوات طويلة.

برشلونة تغلّب على جيمناستيك دي تاراجونا وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مواجهة شهدت اعتماد كومان على طريقة 4-2-3-1، بدلا من 4-3-3 التي يشتهر بها برشلونة.

وعن ذلك قال كومان بعد اللقاء: "صحيح أن هناك تغيير في طريقة اللعب عن السنوات الماضية، لكن اللاعبين يمكنهم تطبيق هذه الطريقة، لأننا نمتلك لاعبي وسط مميزين قادرين على تشكيل الخطورة".

وأضاف: "يجب أن نضغط بشكل عالٍ حتى نخلق المساحات بين الخطوط ونسجل الأهداف".

وواصل: "نخوض فترة إعداد لأربعة أسابيع فقط وليس 6 أسابيع كما هو معتاد، ولذا من المهم التركيز على الجانب البدني، وفي الأسبوعين المقبلين سنركز على العمل التكتيكي أيضا".

وعدد إيجابيات المباراة: "الأمر الأهم هو عدم تعرُض أي أحد لإصابات. اللاعبون حصلوا على دقائق، وتمكّننا من رؤية لاعبين لم يكونوا قد شاركوا من قبل، إنها مباراتنا الأولى، والكثيرون كانوا مع منتخبات بلادهم".

وأتم: "الحدة في المباريات أمر مهم للغاية، والشوط الثاني كان أفضل قليلا".

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