بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم جيمناستيك وديًا بثلاثية
السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:07
كتب : FilGoal
فاز برشلونة وديًا على ضيفه جيمناستيك دي تارّاجونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب يوهان كرويف بمدينة جوان جامبر الرياضية.
المباراة شهدت مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي منذ البداية، بعد إعلان استمراره مع البلاوجرانا.
وتقدّم برشلونة منذ الدقيقة الخامسة بواسطة عثمان ديمبيلي الذي شارك في المباريات لأول مرة منذ إصابته التي تعرض لها مطلع العام الجاري.
😀 @Dembouz 👏👏#BarçaNastic pic.twitter.com/bPXDzCi67X— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2020
قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لـ برشلونة من ركلة جزاء تركها له ميسي حتى ينفذها في الدقيقة 17.
🦁 @AntoGriezmann 👌#BarçaNastic pic.twitter.com/ADhKyGt4Nx— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2020
جيمناستيك قلص الفارق في الدقيقة 30 عن طريق بونيًا.
لكن فيليبي كوتينيو –العائد لـ برشلونة بعد انتهاء إعارته لـ بايرن ميونيخ- سجّل الهدف الثالث بدوره من ركلة جزاء في الدقيقة 51.
🎯 @Phil_Coutinho pic.twitter.com/ujzp8JEbmA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2020
وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ رونالد كومان كمدرب لـ برشلونة.
وقرر كومان استبعاد كلٍ من لويس سواريز، وأرتورو فيدال، ورافينيا ألكانتارا من قائمة المباراة.
كما بدأ كومان المباراة بتشكيل، ثم غيّر الـ11 لاعبا بين الشوطين.
ويلعب برشلونة مباراة ودية أخرى أمام جيرونا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه فياريال يوم 27 سبتمبر في أولى صداماته بالدوري الإسباني.
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