بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم جيمناستيك وديًا بثلاثية

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

فاز برشلونة وديًا على ضيفه جيمناستيك دي تارّاجونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب يوهان كرويف بمدينة جوان جامبر الرياضية.

المباراة شهدت مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي منذ البداية، بعد إعلان استمراره مع البلاوجرانا.

وتقدّم برشلونة منذ الدقيقة الخامسة بواسطة عثمان ديمبيلي الذي شارك في المباريات لأول مرة منذ إصابته التي تعرض لها مطلع العام الجاري.

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قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لـ برشلونة من ركلة جزاء تركها له ميسي حتى ينفذها في الدقيقة 17.

جيمناستيك قلص الفارق في الدقيقة 30 عن طريق بونيًا.

لكن فيليبي كوتينيو –العائد لـ برشلونة بعد انتهاء إعارته لـ بايرن ميونيخ- سجّل الهدف الثالث بدوره من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ رونالد كومان كمدرب لـ برشلونة.

وقرر كومان استبعاد كلٍ من لويس سواريز، وأرتورو فيدال، ورافينيا ألكانتارا من قائمة المباراة.

كما بدأ كومان المباراة بتشكيل، ثم غيّر الـ11 لاعبا بين الشوطين.

ويلعب برشلونة مباراة ودية أخرى أمام جيرونا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه فياريال يوم 27 سبتمبر في أولى صداماته بالدوري الإسباني.

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