مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: لم نتفاوض مع أي مدرب في الدوري المصري

نفى مصدر بنادي بيراميدز لـFilGoal.com الدخول في مفاوضات مع أي مدرب بالدوري المصري خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر: "الإدارة لم تفاوض أي مدرب مصري من قريب أو بعيد، وحاليا يتواجد المدرب أنتي تشاتشيتش المستمر في منصبه".

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون بيراميدز هدفا لأي مدرب ليحاول الوصول إليه ويتولى مسؤولية قيادته".

وواصل: "بعض الوكلاء يحاولون تلميع المدربين بربط أسمائهم بـ بيراميدز".

وتابع: "بيراميدز معروف عنه التزامه بالمفاوضات السرية دائما وعدم الحديث في الإعلام، ولذا فأي أحاديث عن مفاوضات هي غير حقيقية".

وأتم: "التركيز منصب حاليا على استعادة الانتصارات في الدوري والفوز بلقب كأس الكونفدرالية في إنجاز غير مسبوق".

وكان إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قد صرّح بوجود مفاوضات مع بيراميدز.

وقال جلال أمس الجمعة عقب الفوز على طنطا: "حدثت مفاوضات أمس الخميس مع بيراميدز لكنني لا أستطيع الرحيل دون موافقة المقاصة".

وعن هل لديه رغبة في تدريب بيراميدز علق "لا أعرف، لم أجلس حتى الآن مع مدير أعمالي لرؤية الأقرب وأبلغت وليد هويدي مدير الكرة بمفاوضات بيراميدز".

وشدد "لا أستطيع الرحيل عن المقاصة دون موافقة الإدارة وجعل الفريق في موقع جيد في الدوري"

وعن هل يحقق بيراميدز طموحاته من الناحية الفنية أجاب "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين مثل الذين أمتلكهم في المقاصة ولا يقلون عنهم، في الأول وفي الآخر يهمني الهدف، وأنا سعيد بمكاني في المقاصة ولا أريد الاستعجال".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 45 نقطة.

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