النني: أشكر أرتيتا لأنه سبب تألقي مع أرسنال

حرص محمد النني لاعب وسط أرسنال على تقديم الشكر لمدربه ميكيل أرتيتا، بعد مشاركته في أول مباراة من الدوري الإنجليزي أمام فولام.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وشارك الدولي المصري محمد النني في فوز أرسنال على فولام بثلاثية دون رد في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال النني لموقع أرسنال: نشعر كأننا أكثر شراسة على المرمى وكل لاعب يريد أن يعطي 100% من مستواه".

وأضاف "كان هذا ما ينقصنا في أرسنال لأننا دائما نحب لعب كرة القدم الجميل ولم نهتم بما يكفي لتحقيق الفوز في كل المباريات، ولكن يمكننا أن نرى أن كل شخص في النادي يفعل ذلك الآن ويقاتل من أجل الفوز حتى رجل المعدات".

وأكمل "يجب على الجميع تقديم ما لديهم بنسبة 100% والعمل بجد لدفع الفريق لتحقيق الانتصارات في الدوري والفوز بكل شيء، لأن لدينا لاعبين مميزين وكلنا مثل العائلة في هذا النادي الرائع".

النني وصل تصريحاته "أشعر بسعادة حقيقية ويجب أن أشكر ميكيل أرتيتا مدرب الفريق لمنحي فرصة للمشاركة".

وأشار "أعلم أنه ليس من السهل أن تخرج للإعارة وأن تعود مرة أخرى إلى أرسنال ولكني سعيد حقا لأنني جعلت الجميع يشعرون أنني لست بعيدا عن الفريق، وهذا يجعلني سعيدا حقا ويجب أن أشكر أرتيتا لأنه ساعدني كثيرا للشعور بذلك".

وأكد "إنه يتحدث معي دائما ويقول لي أشياء مثل نحن بحاجة إليك في الفريق، ودائما ما يعطيني ردود أفعال جيدة ويدفعني لتقديم الأفضل وأنا سعيد حقا لوجودي هنا".

وأتم تصريحاته "سأعطي 100% للفريق في كل يوم من التدريبات وإذا شاركت سأعطي 100% في الملعب لأنه من الأفضل بالنسبة لي أن أشارك وأقدم مستوى جيد لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز والتأكد من أننا سنبني فريقا قويا ينافس في الدوري الإنجليزي".

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