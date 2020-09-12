الأكثر اعتراضا للكرة في أرسنال.. ماذا قدم النني في ظهوره أمام فولام

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 16:17

كتب : FilGoal

محمد النني - جابريل ماجاليس - أرسنال - فولام

قدّم المصري محمد النني أداءً جيدا في ظهوره مع أرسنال أمام فولام في المباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النني –رغم التقارير والتكنهات التي تتحدث عن رحيله- شارك أساسيا للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد مواجهة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

النني لمس الكرة في مباراة اليوم 70 مرة وقدم 64 تمريرة لزملائه صحيحة بنسبة دقة تمرير 93%.

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ويعد النني رابع أكثر اللاعبين تمريرا في المباراة بعد ثلاثي الدفاع.

وهو ثالث أكثر لاعبي أرسنال إكمالا للتمريرات الطولية في المباراة بعد روب هولدينج وكيران تيريني مدافعي الفريق.

وعلى المستوى الدفاعي كان النني الأكثر اعتراضا للكرة بـ 4 كرات من لاعبي الخصم، وتحصّل على خطأ واحد لصالحه ودون ارتكاب للخصم.

أداء جيد من متوسط ميدان منتخب مصر قد تفرض على أرتيتا الإبقاء على المصري ومشاركة جرانت تشاكا وسط الجنرز.

محمد النني أرسنال فولام
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