التشكيل - أوباميانج وويليان يقودان أرسنال.. والنني أساسي
السبت، 12 سبتمبر 2020 - 12:34
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فولام يوم السبت في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد النني
النادي : أرسنال
واختار الإسباني الدفع بويليان وأليكساندر لاكازيت بجوار بيير-ايمريك أوباميانج في هجوم المدفعجية.
ويشارك محمد النني لاعب مصر أساسيا منذ البداية.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حارس المرمى: لينو
الدفاع: تييرني - هولدينج - جابرييل
وسط الملعب: ميتلاند-نايلز - تشاكا - النني - بيليرين
الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - ويليان
📋 Team news for our first @PremierLeague game of the season...
🇧🇷 @biel_m04 makes his first start
🇬🇧 @RobHolding95 and @KieranTierney1 both in defence
🇧🇷 There's also a debut for @WillianBorges88
#️⃣ #FULARS— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2020
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