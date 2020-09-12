التشكيل - أوباميانج وويليان يقودان أرسنال.. والنني أساسي

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

محمد النني مع أرسنال أمام ميلتون كينز دونز

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فولام يوم السبت في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار الإسباني الدفع بويليان وأليكساندر لاكازيت بجوار بيير-ايمريك أوباميانج في هجوم المدفعجية.

ويشارك محمد النني لاعب مصر أساسيا منذ البداية.

أخبار متعلقة
راك 1: فيدال يسافر لإيطاليا لإتمام تعاقده مع إنتر لامبارد: أي فريق في العالم يتمنى كانتي سكاي: تورينو يرفض التخلي عن بيلوتي لـ توتنام.. وشرط للتفكير في العرض كلوب: ليفربول ينفق ما يجني.. لن نهدر المال

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: لينو

الدفاع: تييرني - هولدينج - جابرييل

وسط الملعب: ميتلاند-نايلز - تشاكا - النني - بيليرين

الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - ويليان

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات السبت

وفاة عزمي مجاهد

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - فريق قانوني من الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة 34 دقيقة | مصر
ماذا فعل المصريون في الدوري الإنجليزي الممتاز 50 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر انطلاق الدوري الإنجليزي - فولام (0) (1) أرسنال.. القائم يمنع هدفا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - الصفقة الرابعة.. ميلان يضم تاتاروشانو ساعة | أوروبا
التشكيل - أوباميانج وويليان يقودان أرسنال.. والنني أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد يشارك في كأس إفريقيا تحت رعاية NBA ساعة | رياضات أخرى
راك 1: فيدال يسافر لإيطاليا لإتمام تعاقده مع إنتر 2 ساعة | أوروبا
لامبارد: أي فريق في العالم يتمنى كانتي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي 4 ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا
قد ينال إعجابك