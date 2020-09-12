التشكيل - أوباميانج وويليان يقودان أرسنال.. والنني أساسي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فولام يوم السبت في أولى مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار الإسباني الدفع بويليان وأليكساندر لاكازيت بجوار بيير-ايمريك أوباميانج في هجوم المدفعجية.

ويشارك محمد النني لاعب مصر أساسيا منذ البداية.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: لينو

الدفاع: تييرني - هولدينج - جابرييل

وسط الملعب: ميتلاند-نايلز - تشاكا - النني - بيليرين

الهجوم: أوباميانج - لاكازيت - ويليان

📋 Team news for our first @PremierLeague game of the season... 🇧🇷 @biel_m04 makes his first start 🇬🇧 @RobHolding95 and @KieranTierney1 both in defence 🇧🇷 There's also a debut for @WillianBorges88 #️⃣ #FULARS — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2020

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