مواعيد مباريات السبت 12 سبتمبر 2020.. عودة الدوري الإنجليزي والإسباني وختام الجولة لـ الدوري المصري

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 10:23

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

تعود الدوريات الأوروبية للعمل من جديد، عودة المتعة.

واليوم نشهد انطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي والإسباني.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات السبت من هنا.

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ونستهل مباريات اليوم مبكرا في تمام الواحدة والنصف بمواجهة الدوري الإنجليزي الافتتاحية بين فولام وأرسنال وتذاع على "بي إن سبورتس 1 و2".

وفي الرابعة مساءً يلتقي كريستال بالاس وساوثامبتون عبر "بي إن سبورتس 2"، ثم سيكون الظهور الأول لحامل اللقب اليوم عندما يستضيف ليفربول الصاعد حديثا ليدز يونايتد في مباراة مذاعة على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

وفي ختام مواجهات البريميرليج يلتقي وست هام ونيوكاسل في التاسعة مساءً وتذاع المباراة على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

بالانتقال إلى إسبانيا، ستكون المباراة الافتتاحية في تمام الرابع مساءً بين إيبار وسيلتا فيجو وتذاع على قناتي "بي إن سبورتس 1 و3".

ثم يلتقي غرناطة وأتليتك بلباو في السادسة والنصف ويليه لقاء قادش وأوساسونا في التاسعة وتذاع المباراتين على "بي إن سبورتس 3".

وتختتم مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري المصري بلقاء إنبي ووادي دجلة في السادسة مساءً وتذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورتس 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات السبت من هنا.

مواعيد المباريات
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