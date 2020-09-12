وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا

توفي صباح السبت عزمي مجاهد، لاعب الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، متأثرا بفيروس كورونا.

وأعلن أمير، لاعب الزمالك السابق، وفاة والده عزمي مجاهد بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

وكان مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974.

وصرح مجاهد منذ أشهر أنه كان ينتوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك.

وكان مجاهد عضوا في مجلس إدارة الزمالك.

وينعي فريق عمل FilGoal.com الفقيد ويدعو الله تبارك وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.