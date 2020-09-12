كلوب: ليفربول ينفق ما يجني.. لن نهدر المال

دافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن قلة تعاقدات فريقه استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن ناديه ينفق بحذر وإذا وجد اللاعب المناسب.

وقال الألماني في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"منذ جئت هنا، لم أقل في أي فترة لسوق الانتقالات، لو لم نحصل على هذا اللاعب لا يمكننا بدء الموسم. ولا مرة".

وواصل "موقفنا جيد لأننا لو انتدبنا لاعبا ما فسيكون جيدا، ولو لم يحدث ذلك، لدينا لاعبون جيدون. ليفربول ينفق ما يجني، هكذا دائما. لا أعرف لماذا الأمر مفاجئ الآن، ليس جديدا. ما نجنيه ننفقه، لو معنا المال الآن، بخلاف ذلك، لا ننفق، لأنه ليس منطقيا إهدار المال".

وأتم "حين أتحدث عن صعوبة الوقت الذي نعيشه الآن، يقول الناس: حقا؟ في عالم كرة القدم أيضا؟ نعم! في كرة القدم أيضا".

وتعاقد ليفربول مع لاعب واحد فقط استعدادا لموسم 2020-2021 هو اليوناني كوستاس تسيميكاس بينما رحل عن الفريق الثنائي آدم لالانا وديان لوفرين.

ويستهل ليفربول حملة دفاعه عن لقب الدوري بمواجهة ضيفه ليدز يونايتد يوم السبت في الجولة الأولى.

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