سكاي إيطاليا: تورينو رفض عرض توتنام لضم بيلوتي

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

بيلوتي - تورينو

رفض نادي تورينو عرض نظيره توتنام هوتسبير لضم الهداف أندريا بيلوتي هذا الصيف.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا"، أن توتنام تقدّم بعرض لـ تورينو من أجل استعارة بيلوتي مع خيار الشراء مقابل 50 مليون، وهو ما قوبل بالرفض.

وذكر التقرير أن تورينو غير مستعد للتخلي عن قائده وهدافه بيلوتي سوى في صفقة بيع نهائي، أو إعارة مع حتمية الشراء على الأقل.

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ويبلغ الشرط الجزائي في عقد بيلوتي 100 مليون يورو، وهو متاح فقط للأندية غير الإيطالية.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام، قد اعترف خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة، برغبته في استقدام مهاجم.

بيلوتي (26 عاما) يلعب في تورينو منذ 2015، وسجّل بقميصه 92 هدفا في 192 مباراة، كما صنع 19 هدفا.

ويمتلك بيلوتي 28 مباراة دولية بقميص إيطاليا، سجّل خلالها 9 أهداف.

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