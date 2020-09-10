الأهلي لـ في الجول: جاهزون لدوري الأبطال في أي وقت يحدده الاتحاد الإفريقي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 19:52

كتب : أحمد الخولي

حرس الحدود - الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض غمار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي توقيت يحدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هكذا يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل بدلا من منتصف سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "جاهزون في الوقت الذي يحدده الاتحاد الإفريقي".

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وأضاف "إذا قالوا سنلعب في سبتمبر، أو في أكتوبر أو في أي وقت بعد ذلك، نحن على أتم استعداد".

وأتم "سنكيف أنفسنا مع ما سيتم إخطارنا به من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخر.

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