مدرب الأهلي لـ في الجول: إشادة مغربية كبيرة بموقف الخطيب.. وتعديل خطة الإعداد للوداد

كشف شعيب صيكوك المدرب المغربي بالجهاز الفني للنادي الاهلي عن وجود أصداء إيجابية واسعة في المغرب بموقف النادي تجاه تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل بدلا من منتصف سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

وقال صيكوك لـ FilGoal.com: "هناك إشادة كبيرة في المغرب تجاه محمود الخطيب بعد موقفه الإنساني بالموافقة على التأجيل لأن الوضع صعب للغاية في المملكة المغربية بسبب وباء كورونا".

وأضاف "الخطيب يثبت يوما بعد يوم أنه أسطورة على كافة الأصعدة".

مدرب الأهلي أكمل "شعرت بالفخر الشديد لعملي بالنادي الأهلي بعد كم الإشادة من جانب المسئولين والجماهير ومسئولي الكرة في المغرب بموقف النادي والخطيب".

صيكوك واصل "أعتقد إن هذا الموقف يؤكد إن الرياضة أخلاق قبل البطولات. هذه اللفتة سيكون لها دور في خروج مباراة الأهلي والوداد بصورة حضارية تليق بمكانة الفريقين، وستقلل من التوتر الذي يصاحب مثل هذه المواجهات لأن النادي ومسئوليه وجماهيره يقدرون جيدا هذا الموقف".

وأتم "كٌلفت من ريني فايلر المدير الفني للفريق بمتابعة الوداد وإعداد التقارير الفنية المطلوبة للإستعداد لمواجهة الفريقين، وسينجري تعديلا على برنامج المتابعة وخطة الإعداد بناء على الظروف المستجدة، وذلك بما يضمن جاهزية الاهلي وخوضه المباراة في أفضل حالة".

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي الآخر.

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