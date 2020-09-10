الفوز الأول منذ 214 يوما.. المصري يهزم بيراميدز بتصويبة واحدة على المرمى

تصويبة واحدة على المرمى كانت كافية بالغرض. المصري يعود للانتصارات بعد غياب 214 يوما ويُلقن بيراميدز الهزيمة الثالثة على التوالي.

فاز النادي المصري على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل محمود وادي هدف المصري الوحيد في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء، ومن فرصة وحيدة للفريق البورسعيدي على المرمى.

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الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز الـ15 من 23 مباراة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث من 26 مباراة.

التشكيل

بدأ محمود وادي كأساسي في تشكيل المصري لأول مرة منذ استئناف النشاط، فيما بدأ الناشئ عبد الرحمن زين بجانب أحمد حامد "شوشة" كقلبي دفاع.

في الجهة الأخرى، بدأ جون أنتوي في هجوم بيراميدز، وتواجد إريك تراروي على مقاعد البدلاء في ظل غياب عبد الله السعيد للإصابة.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت متوازنة بين الفريقين. وكانت أول الفرص في الدقيقة الثانية بعد عرضية من محمود حمادة، قابلها جون أنتوي بتصويبة بعيدة عن المرمى.

وسدد محمد فاروق في الدقيقة التاسعة، ولكن أحمد مسعود تصدى لها بنجاح.

ثم جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ12. تمريرة من عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء إلى أحمد ياسر، والذي سدد بدوره الكرة مباشرة وتصدى لها المهدي سليمان، ليتابعها محمود وادي في المرمى الخالي مسجلا الهدف الأول.

سيطرة بيراميدز

بيراميدز سيطر هنا على مجريات الأمور كاملة. عرضية من محمد حمدي في الدقيقة الـ28، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

زادت الأمور صعوبة على المصري في الدقيقة الـ35 بعد إصابة إسلام أبو سليمة مدافع الفريق. اللاعب سقط على الأرض ممسكا ركبته وسط مخاوف من تجدد القطع في رباطه الصليبي.

وفي الدقيقة الـ39 اضطر علي ماهر لإجراء تبديلين اضطراريين دٌفعة واحدة.

شارك أحمد حامد "شوشة" وحسن علي بدلا من إسلام أبو سليمة وأحمد ياسر.

حارس المصري تألق مجددا في الدقيقة الـ45 من خلفية مزدوجة لجون أنتوي، حولها إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز بدأ الشوط الثاني بأول التبديلات بدخول إريك تراوري بدلا من نبيل عماد "دونجا".

ثم كان تبديل بيراميدز الثاني في الدقيقة الـ65 بدخول دودو الجباس بدلا من إبراهيم حسن.

في المقابل رد علي ماهر بدخول حجاج عويس بدلا من إيزي إيميكا في الدقيقة الـ65.

وكاد المصري يخطف الهدف الثاني في الدقيقة الـ69 وسط هجوم بيراميدز بعد انطلاقة سريعة من عمر كمال عبد الواحد وسقوط على حدود منطقة الجزاء بعد التحام مع علي جبر.

إبراهيم نور الدين حكم اللقاء احتسب مخالفة لصالح المصري ومنح علي جبر بطاقة صفراء، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو عاد عن قراره وألغى المخالفة والطرد.

وشارك أحمد توفيق في الدقيقة الـ71 بدلا من عمر جابر في ورقة جديدة لبيراميدز.

أحمد مسعود تألق مجددا في الدقيقة الـ73 بعد تصويبة من علي جبر، تصدى لها الحارس ببراعة.

إسلام عيسى شارك في صفوف بيراميدز بالدقيقة الـ78 بدلا من إبراهيم عادل، فيما شارك زياد فرج في صفوف المصري بدلا من محمود وادي في الدقيقة الـ80.

واستمر ضغط بيراميدز في الدقائق المقبلة ورأسية من علي جبر في الدقيقة الـ94 مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف.

الفوز يجعل سلسلة عدم فوز بيراميدز على المصري في الدوري تاريخيا مستمرة. الفوز الخامس للمصري مقابل ثلاثة تعادلات ولا فوز لبيراميدز.

الفوز أيضا هو الأول للمصري منذ 10 فبراير الماضي، أي قبل 7 أشهر بالتمام والكمال ومنذ 214 يوما، وفي المقابل هي الخسارة الثالثة على التوالي لبيراميدز بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة.