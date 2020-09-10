كادينا سير: جوان لابورتا ينوي الترشح لانتخابات برشلونة

قرر جوان لابورتا الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة المقرر إقامتها في مارس 2021، وفقا لإذاعة "كادينا سير" الكتالونية.

وذكرت كادينا سير أن لابورتا يعمل حاليا على إعداد حملته الانتخابية، في انتظار عقد مؤتمر صحفي للإعلان رسميا عن ترشحه.

وبذلك ينضم لابورتا الذي فيكتور فونت، ويويس فيرنانديز ألا، وجوردي فاريه، الذين أعلنوا ترشحهم في وقتٍ سابق.

‼️ MATISEM Joan Laporta avança en la construcció de la seva candidatura i del projecte per presentar-se a les eleccions. No ho té 100% decidit. Quan hagi pres la decisió definitiva farà una roda de premsa per anunciar-ho.@LaLlotja #QuèThiJugues! — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 10, 2020

لابورتا (58 عاما) ترأس برشلونة بين 2003 و2010، وكان صاحب القرار التاريخي بتعيين بيب جوارديولا مدربا للفريق الأول.

في عهده، فاز برشلونة بـ 12 لقبا، منها 6 ألقاب في عام 2009.

وكان لابورتا قد ترشح في انتخابات 2015، وحصد 33% من الأصوات، ليخسر وقتها أمام جوسيب ماريا بارتوميو –الرئيس الحالي- الذي حصد 54,6% من الأصوات.

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