تقرير تونسي: الخنيسي يستعد لمغادرة الترجي.. والسعودية وجهته المقبلة

اقترب طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ومنتخب تونس من مغادرة فريقه والانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وذكر موقع فوت 24 التونسي أن نادي أبها السعودي يقترب من التعاقد مع طه الخنيسي.

ويرغب المدير الفني لفريق أبها، التونسي عبد الرزاق الشابي التعاقد مع مواطنه لدعم خط هجوم الفريق.

ولا يمانع الترجي في بيع مهاجمه الدولي ولكن بعد إتمام الاتفاق المالي مع نادي أبها.

وفقد طه ياسين الخنيسي مركزه الأساسي في هجوم الترجي خلال الموسم الماضي لصالح المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا.

الخنيسي البالغ من العمر 28 عاما انضم للترجي قبل 5 سنوات ونجح في الفوز مع الفريق التونسي بالكثير من البطولات أهمها دوري أبطال إفريقيا مرتين.

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