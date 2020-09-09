عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول موعد عودة الشحات لتدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 12:27

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - مران الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جناح الفريق حسين الشحات سيكون جاهزا للعودة للتدريبات الجماعية خلال أسبوع.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "الشحات يتحسن بشكل كبير، ونرغب في تجهيزه بالصورة المناسبة".

وفي المقابل، علم FilGoal.com أن الشحات قد ينضم لمعسكر الفريق في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة، بسبب تواجد كل أعضاء الجهاز الفني والطبي هناك.

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ويغيب الشحات عن الأهلي منذ يونيو الماضي، بعدما خضع لجراحة (الفتاق) خلال فترة توقف الدوري المصري.

يذكر أن الشحات شارك في 24 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل 7 أهداف وصنع 4.

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