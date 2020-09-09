وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة إلى النائب العام

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة الملف الخاص بفقدان بعض مقتنيات مخازن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم للنائب العام، في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المُشكلة من المعنيين بالوزارة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بها، في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأي مخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة، لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات من مقر اتحاد الكرة.

أخبار متعلقة
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: تغريم مرتضى 100 ألف جنيه والقيعي 50 ألفا بسبب انتقاد الحكام.. وعقوبات على 6 آخرين خبر في الجول – فيفا في خطاب لاتحاد الكرة: اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف أندية الجمعية العمومية وزير الرياضة: لجنة تصل مقر اتحاد الكرة للتحقيق في اختفاء الكؤوس.. نريد النتائج اليوم‎

ما الذي حدث؟

اتحاد الكرة المصري كان يقوم بعمل جرد لعمل متحف في مدخل مبنى الاتحاد من أجل الاحتفال بمئوية الاتحاد، ليجد فقط نسخة أصلية من كأس الأمم 1986 ونسختين تقليد من 2006 و2008 في غياب نسخة 2010 الأصلية. وذلك من خلال تقرير نشره FilGoal.com، بتصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

العطار كشف لـFilGoal.com فتح الاتحاد تحقيقا لأنه بجانب اختفاء نسخة 2010، هناك مقتنيات أخرى مفقودة، و"مسروقات".

وقال مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن نسخة 2010 كانت بحوزة أحمد حسن قائد المنتخب في وقت سابق.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.

اتحاد الكرة المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تشيلسي بدون زياش وتشيلويل في الجولة الأولى من الدوري بسبب الإصابة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يوضح إصابة مدافعه الجديد 34 دقيقة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يستعد لتخفيض قيمة بيل لتسهيل بيعه ساعة | أوروبا
رومانو: برشلونة يتفق على البنود الشخصية مع ديباي ويفاوض فينالدوم ساعة | أوروبا
برشلونة يعلن شفاء أومتيتي من فيروس كورونا ساعة | أوروبا
بعد تقارير استبعاده.. رسميا - بيبيك حكما لمباراة الحزم والوحدة في الدوري السعودي ساعة | السعودية
رسميا - أستون فيلا يضم هداف دوري الدرجة الثانية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – حمص: لقاء الأهلي مهم ولكنه بـ 3 نقاط.. وهذه مشكلة الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك