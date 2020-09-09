وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة إلى النائب العام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة الملف الخاص بفقدان بعض مقتنيات مخازن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم للنائب العام، في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المُشكلة من المعنيين بالوزارة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء استمرار عمل لجان الفحص بها، في مختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأي مخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة، لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات من مقر اتحاد الكرة.

ما الذي حدث؟

اتحاد الكرة المصري كان يقوم بعمل جرد لعمل متحف في مدخل مبنى الاتحاد من أجل الاحتفال بمئوية الاتحاد، ليجد فقط نسخة أصلية من كأس الأمم 1986 ونسختين تقليد من 2006 و2008 في غياب نسخة 2010 الأصلية. وذلك من خلال تقرير نشره FilGoal.com، بتصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

العطار كشف لـFilGoal.com فتح الاتحاد تحقيقا لأنه بجانب اختفاء نسخة 2010، هناك مقتنيات أخرى مفقودة، و"مسروقات".

وقال مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن نسخة 2010 كانت بحوزة أحمد حسن قائد المنتخب في وقت سابق.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.