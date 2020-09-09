دي بروين يكشف رأيه في صفقات سيتي الجديدة

أفصح كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي عن رأيه في صفقات النادي الجديدة التي أبرمها هذا الصيف.

سيتي ضم هذا الصيف ناثان أكي قادما من بورنموث، وفيران توريس من فالنسيا.

وقال دي بروين عن زميله السابق في تشيلسي: "آكي كان يؤدي بشكل جيد حقًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان أساسيا في بورنموث ولعب طوال الوقت وبنى سمعة طيبة، أعتقد أنه يمكن أن يلعب بشكل جيد حقًا معنا".

وتابع الدولي البلجيكي "يمكنني مساعدته قليلا، سيكون من السهل التواصل بيننا".

واعترف دي بروين أنه لم يشاهد الكثير من المباريات لفيران توريس، لكنه ليس لديه شك في الإضافة التي سيقدمها اللاعب الشاب لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وأوضح"لم أشاهده كثيرا، ولكن بصراحة كل لاعب يأتي إلى هنا بعدما يظهر علامات تميزه، مما يوضح أنه سيقوم بعمل جيد معنا".

وعلى المستوى الشخصي، استمتع دي بروين بمستوى استثنائي في موسم 2019/2020، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى جائزة رابطة اللاعبين المحترفين.

وعن المنافسة على الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، قال دي بروين: "قبل بضع سنوات كان ليفربول متأخراً عنا بالعديد من النقاط ثم اقترب أكثر".

وأتم "يمكن أن يتغير كل شيء بسرعة كبيرة ولا أعتقد أنه يمكنك أن تبني أي موسم على أساس فارق النقاط".

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