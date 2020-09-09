بعد حصد جائزة أفضل لاعب شاب.. أرنولد: طموحي لا سقف له

لا يتوقف طموح ترينت ألكسندر-آرنولد مدافع ليفربول عند اختياره كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

الظهير الأيمن لليفربول حصد الجائزة بعد منافسة مع تامي أبراهام وماركوس راشفورد وماسون جرينوود وماسون ماونت وبوكايو ساكا، بعدما أسهم بقوة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وقال ترينت لموقع ناديه: "هذا أحد أكبر الإنجازات التي حققتها على الصعيد الشخصي، إن لم يكن الأكبر. إنه لشرف كبير لي ولعائلتي أن أفوز بهذه الجائزة، خاصة عندما تنظر إلى اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بها، وسأظل أفخر بها دائمًا".

وأضاف "بالطبع أريد أن أشكر زملائي في الفريق. لولاهم لما حققت أي شيء، وأنا سعيد للغاية بالإنجازات التي حققناها سويًا. أتمنى أن يحمل المستقبل المزيد من هذه اللحظات".

وواصل "بالنسبة لي، لا يزال هناك مجال لتحقيق المزيد من النجاح والتطور أكثر كلاعب، وكما يقولون، فطموحي لا سقف له. يجب عليّ أن أواصل العمل بجد، وأتمنى أن أحقق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وأردف مدافع المنتخب الإنجليزي "لدي رغبة كبيرة في تحقيق المزيد، وهذه هي العقلية التي تكتسبها عندما تكون لاعبا في ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب".

وتابع "لقد قضيت حياتي بأكملها في ليفربول، وأنا مدين للنادي بكل شيء. أن ألعب لهذا الفريق وأرتدي قميصه كل يوم فهذا أشبه بحلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي، وأن أعيش لحظة كهذه فهذا يؤكد أننا كفريق نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها".

وأتم "لقد حققنا العديد من الإنجازات الرائعة في الموسمين الماضيين، وأعتقد أننا لا يزال أمامنا الكثير لنصل إليه أيضًا. أنا سعيد للغاية، وهذا وقت رائع لتكون لاعبًا في ليفربول".

ليفربول سيلعب مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي على أرضه أمام ليدز يونايتد يوم السبت.

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