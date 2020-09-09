برشلونة يعلن شفاء أومتيتي من فيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء شفاء لاعبي الفرنسي صامويل أومتيتي من فيروس كورونا.

وأفاد برشلونة يوم الخميس في بيان: "تلقى أومتيتي التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا".

في منتصف الشهر الماضي كشف برشلونة إصابة اللاعب بالفيروس وخضوعه للحجر الصحي في منزله، وأنه لا يعاني من أي أعراض للمرض.

وتغيّب أومتيتي عن قائمة برشلونة التي سافرت البرتغال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا التي ودعها بالخسارة على يد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8.

ولم يخض بطل مونديال 2018 أي مباراة منذ التعادل 2-2 أمام سيلتا فيجو في الجولة 32 من الدوري الإسباني يوم 27 يونيو الماضي.

ويزداد وضع صامويل أومتيتي صعوبة بسبب إصاباته المتكررة، وخروجه من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

في هذه الأثناء، برز اسم ناديه القديم أوليمبيك ليون على السطح كمرشح ممكن لاستقدام المدافع الفرنسي.

ورودي جارسيا المدير الفني لليون اعترف بذلك في حواره مع برنامج تيليفوت الفرنسي: "تحدثت مع جونينيو (المدير الرياضي) عن أومتيتي بالطبع، إنه مدافع عظيم، لكني لا أعلم إن كانت الصفقة ممكنة اقتصاديًا".

وأوضح "أرغب في استقدام أومتيتي، لكني لا أظن أن ذلك سيكون سهلا".

أومتيتي (26 عاما) انضم إلى ليون عام 2002 في عمر التاسعة، وتدرج في كل فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول عام 2012، ليلفت الأنظار ويدفع برشلونة إلى شرائه عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.

لكن بعد موسمين مميزين وتتويجه بكأس العالم رفقة بلاده فرنسا، تعرض أومتيتي لانتكاسة إصابات متتالية أبعدته طويلا عن الملاعب.

في الموسم الماضي، لم يخض أومتيتي سوى 18 مباراة بواقع 1316 دقيقة فقط، وفقد مكانه الأساسي لصالح مواطنه كليمنت لونجليه.

جونينيو المدير الرياضي لـ أولمبيك ليون قال عن إمكانية عودة أومتيتي مرة أخرى: "علينا أن نقول الحقيقة، لا يمكننا دفع راتب لاعب مثل أومتيتي. يجب أن نكون صادقين مع المشجعين".

وأتم "لكن إذا كان اللاعب يبحث عن مشروع، وكان على استعداد لبذل جهد ربما بعقد أطول، ويريد العودة إلى المنزل، فسوف أذهب وأحضره على الفور".

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