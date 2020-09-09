رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين

تحدث كريستيانو رونالدو عن رأيه في اللعب دون جماهير عقب الفوز على السويد بنتيجة 2-0 في دوري الأمم الأوروبية.

البرتغالي أصبح أول لاعب أوروبي يتخطى الـ 100 هدف دولي، بفضل ثنائيته في شباك السويد، وقاد منتخب بلاده لتصدر المجموعة الثالثة رفقة فرنسا. (طالع التفاصيل)

المباراة أقيمت دون حضور جماهيري في السويد في ظل الإجراءات الاحترازية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وقال البرتغالي عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لا داعي للندم، عندما أفعل شيئا أحب أن تطلق الجماهير الصافرات لأنها تسبب لي القشعريرة. لكن الصحة تأتي أولا، إذا قالت منظمة الصحة العالمية أن هذه ليست ظروفا آمنة، فهذا كل شيء. أهم شيء هو الإنسان".

وتابع "اللعب بدون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك وعدم رؤية المهرجين أو الذهاب إلى الحديقة وعدم رؤية الزهور."

وأكمل "الوصول للهدف الدولي رقم 100 مع هذين الهدفين، أنا سعيد للغاية. المستقبل يعود إلى الله، أنا محظوظ باللعب مع هذا العدد الكبير من اللاعبين، المدرب يعرفني بالفعل، لا توجد كلمات".

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SUUUUUUUUU! 😎



Welcome to the 💯 club CR7!



What a free-kick 🎯#NationsLeague pic.twitter.com/0bkmc9vDdu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 8, 2020

وأردف "عندما واجهت مشكلة في إصبع قدمي، كنت أعلم أنه يمكنني التعافي قبل هذه المباراة. أحب أن أكون هنا مع هذه المجموعة والمدرب كنت أعرف أنه في المباراة الأولى سيكون كل شيء على ما يرام، فريقنا جيد جدا".

وأتم "سأطارد الرقم القياسي للأهداف الدولية لكن السجلات ليست هوسا بالنسبة لي".

البرتغال حامل اللقب فازت على كرواتيا بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.





















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