رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:10

كتب : FilGoal

هدف كريستيانو رونالدو الـ 100 مع البرتغال

تحدث كريستيانو رونالدو عن رأيه في اللعب دون جماهير عقب الفوز على السويد بنتيجة 2-0 في دوري الأمم الأوروبية.

البرتغالي أصبح أول لاعب أوروبي يتخطى الـ 100 هدف دولي، بفضل ثنائيته في شباك السويد، وقاد منتخب بلاده لتصدر المجموعة الثالثة رفقة فرنسا. (طالع التفاصيل)

المباراة أقيمت دون حضور جماهيري في السويد في ظل الإجراءات الاحترازية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وقال البرتغالي عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لا داعي للندم، عندما أفعل شيئا أحب أن تطلق الجماهير الصافرات لأنها تسبب لي القشعريرة. لكن الصحة تأتي أولا، إذا قالت منظمة الصحة العالمية أن هذه ليست ظروفا آمنة، فهذا كل شيء. أهم شيء هو الإنسان".

وتابع "اللعب بدون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك وعدم رؤية المهرجين أو الذهاب إلى الحديقة وعدم رؤية الزهور."

وأكمل "الوصول للهدف الدولي رقم 100 مع هذين الهدفين، أنا سعيد للغاية. المستقبل يعود إلى الله، أنا محظوظ باللعب مع هذا العدد الكبير من اللاعبين، المدرب يعرفني بالفعل، لا توجد كلمات".

وأردف "عندما واجهت مشكلة في إصبع قدمي، كنت أعلم أنه يمكنني التعافي قبل هذه المباراة. أحب أن أكون هنا مع هذه المجموعة والمدرب كنت أعرف أنه في المباراة الأولى سيكون كل شيء على ما يرام، فريقنا جيد جدا".

وأتم "سأطارد الرقم القياسي للأهداف الدولية لكن السجلات ليست هوسا بالنسبة لي".

البرتغال حامل اللقب فازت على كرواتيا بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

طالع أيضا

"لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار"

المواعيد الجديدة الأقرب لدوري الأبطال والكونفدرالية

البرتغال دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو ، البرتغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر 13 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمواجهة الزمالك وسموحة 14 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين 16 دقيقة | أوروبا
جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي 21 دقيقة | أوروبا
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا 21 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث 39 دقيقة | الدوري المصري
نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم 40 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك