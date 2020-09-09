في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ما هي المواعيد الأقرب لإقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الاتفاق على تأجيلها بعد اجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع مسؤولي اللجنة الخماسية في مصر.

حسبما علم FilGoal.com فإن المواعيد الأقرب المنتظر الإعلان عنها بشكل رسمي يوم الخميس المقبل عقب اجتماع المكتب التنفيذي هي كالتالي:

** ذهاب نصف النهائي يومي 17 و18 أكتوبر

** الإياب 23 و24 أكتوبر

** النهائي 6 نوفمبر

أما مواعيد الدورة المجموعة للكونفدرالية ستكون كالتالي:

19 أكتوبر سيشهد إقامة مباراتي نصف النهائي، بيراميدز سيواجه هوريا كوناكري الغيني في الدار البيضاء في المغرب.

فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط.

ويقام النهائي يوم 26 أكتوبر في الرباط في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وكانت لجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي اجتمعت أمس الثلاثاء لمناقشة إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ووافقت جميع الأندية على تأجيل المباريات فيما اعترض كل من الزمالك وبيراميدز.

وأوصت لجنة الأندية أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة تأجيل البطولتين نظرا للظروف الصحية في المغرب جراء تفشي فيروس كورونا.

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