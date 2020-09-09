أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 00:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك - طلائع الجيش

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك ما تردد عن طلبه من فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الحصول على إنذار في لقاء طلائع الجيش ليتأكد غيابه عن مواجهة سموحة المقبلة.

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لم أطلب من فرجاني ساسي الحصول على إنذار أمام طلائع الجيش، تصريحاتي السابقة أسيئ فهمها".

وأوضح "قبل كل مباراة لنا أي لاعب لديه إنذارين نبلغه بالأمر كي يتجنب الإيقاف قدر المستطاع".

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وتابع "ساسي أصيب في كرة مشتركة في لقاء طلائع الجيش ولم يحصل على خطأ والإصابة أثرت على ظهره".

وأضاف "ساسي كان يرغب في استكمال اللقاء وحاول أن يتحامل على نفسه في الوقت ذاته كان الحكم يطلب منه مغادرة الملعب".

وأردف أمير مرتضى "وبينما كل ذلك يحدث انفعل ساسي وحصل على إنذار، وعلاقة ساسي بالزمالك على أفضل ما يرام".

وشدد المشرف العام على الكرة في الزمالك "حديثي في الأصل كان للرد على من يتهم ساسي بأنه تعمد الحصول على إنذار بسبب أزمة مع الزمالك، أو أنه تعمد الإصابة، ساسي لم يتعمد الإصابة ولم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء لوجود أزمة معنا، هذا غير صحيح".

وأتم "المقصود بكلمة حمايتي للاعبي فريقي هو حمايتهم من الهجوم لزعزعة استقرار الفريق وهذا طبيعي مني كمسؤول عن الفريق".

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