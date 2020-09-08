فرنسا تكرر تفوقها على كرواتيا من جديد.. ورونالدو التاريخي يقهر السويد

كرر المنتخب الفرنسي نتيجة الفوز على كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 في المواجهة التي جمعت المنتخبين لصالح دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

فرنسا فازت بلقب كأس العالم على حساب كرواتيا وحملت النجمة الثانية بفضل الفوز 4-2 في روسيا منذ عامين، واليوم على ملعب استاد دون فرانس تكررت النتيجة ذاتها ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

المباراة شهدت غيابات بارزة في صفوف المنتخبين، من فرنسا غاب بول بوجبا وكيليان مبابي بسبب إصاباتهما بـفيروس كورونا، بينما غاب لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش عن وسط ميدان كرواتيا.

فرنسا قاد هجومها الثنائي وسام بن يدر وأنتوني مارسيال ومن الخلف أنطوان جريزمان، بينما لعبت كرواتيا بثلاثي هجومي مكون من أنتي ريبيتش وإيفان بيريشيتش وأندري كراماريتش.

كرواتيا استقبلت 17 هدفا من فرنسا في 5 مواجهات جمعت الفريقين ولازالت لا تعرف طعم الفوز أمام الديوك الفرنسية فخسرت اللقاءات الخمسة، لكن لديها فرصة الرد في الإياب بشهر نوفمبر.

ديان لوفرين في الدقيقة 17 سجل هدف التقدم لكرواتيا بطريقة رائعة بعدما راوغ لوكاس هيرنانديز وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار هوجو لوريس.

رد فرنسا تأخر لنهاية الشوط الأول لكنه جاء قويا، عرضية من أنتوني مارسيال في الدقيقة 43 أودعها أنطوان جريزمان في الشباك وصار خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب معادلا الاسطورة زين الدين زيدان.

جريزمان تساوى مع زين الدين زيدان في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا 🇫🇷🌟 1⃣- تيري هنري 51 2⃣- ميشيل بلاتيني 41 3⃣- أوليفييه جيرو 40 4⃣- ديفيد تريزيجيه 34 5⃣- زين الدين زيدان 31 5⃣- أنطوان جريزمان 31 pic.twitter.com/ZLmWN8X8qV — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 8, 2020

وبعد دقيقتين سجل مارسيال الهدف الثاني لفرنسا بعد عرضية من بن يدر، فارتطمت تسديدة مارسيال الأرضية في القائم ومن ثم الحارس لتتهادى في الشباك.

الشوط الثاني سار على نفس النهج فسجل جوسيب بيركالو هدف التعادل لكرواتيا بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط، استغل بيركالو تباطؤ الدفاع ومن ثم تخبطه فسجل الهدف بتسديدة قوية على يسار لوريس.

الدقيقة 63 شهدت مشاركة الفرنسي الشاب إدوارد كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي ليصبح أصغر لاعب بعمر 17 عاما و303 يوما يمثل الديوك منذ 1945.

جريزمان في الدقيقة 65 صنع هدف التقدم للديوك بعد ركنية نفذها وأودعها المدافع الشاب دايو أوبامياكاو برأسه في الشباك.

وبعد 12 دقيقة من الهدف الثالث سجل البديل أوليفييه جيرو الهدف الرابع من علامة الجزاء ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 40 في المركز الثالث بترتيب هدافي المنتخب وعلى بُعد هدف واحد من ميشيل بلاتيني.

السويد × البرتغال

في السويد حمل البرتغالي كريستيانو رونالدو على عاتقه مهمة تحقيق الفوز وكتابة التاريخ.

رونالدو سجل هدفا في الدقيقة الأول من الوقت بدلا من الضائع من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك روبن أولسن بكل سهولة.

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SUUUUUUUUU! 😎



Welcome to the 💯 club CR7!



What a free-kick 🎯#NationsLeague pic.twitter.com/0bkmc9vDdu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 8, 2020

هدف يحمل الرقم 100 لـ رونالدو مع البرتغال وصار قريبا من كسر رقم الإيراني علي دائي صاحب الأهداف الـ 109 دوليا.



















وفي الشوط الثاني سجل الدون الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72 سكنت الشباك ورافعا رصيده إلى 101 هدفا.

البرتغال في الصدارة برصيد 6 أهداف بفارق هدف واحد عن فرنسا، ثم السويد وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع.

الشهر المقبل سيشهد مواجهتين بين فرنسا والبرتغال لفض صراع الصدارة، بينما سيلتقي منتخبي السويد وكرواتيا من أجل تحقيق الفوز