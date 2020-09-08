الأهلي: ظروف المغرب الصحية تجعلنا نوافق على تأجيل دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 21:07

كتب : أحمد الخولي

حرس الحدود - الأهلي

أوضح الأهلي سبب موافقته على تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال اجتماعه في لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الثلاثاء.

وأشار الأهلي عبر قناته التليفزيونية إلى أنه "لطالما تمسك بالمواعيد المعلن عنها سابقا من قبل الاتحاد الإفريقي لإقامة مباريات نصف النهائي".

واستدرك "إلا أنه نظرا للظروف الصحية في المغرب وصعوبة لعب الرجاء والوداد للمباريات بسبب تفشي فيروس كورونا فإنه يوافق على التأجيل".

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وشدد الأهلي "الظروف الإنسانية والصحية أولا قبل التنافس".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة الأهلي والرجاء والوداد على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما رفض الزمالك. (طالع التفاصيل)

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