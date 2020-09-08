تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب صلاح رغم اكتساح ليفربول

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين تشكيل الموسم الماضي 2019/2020 للأفضل في الدوري الإنجليزي.

واكتسح ليفربول بطل الدوري التشكيل الذي احتل لاعبوه 5 مراكز من أصل 11 لاعبا هما الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ انضمامه للفريق الأحمر.

وكان صلاح واحدا ضمن تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين.

وجاء تشكيل أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي كالآتي:

المرمى: نيك بوب (بيرنلي)

الدفاع: أليكس أرنولد (ليفربول) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – كلاجار سيونوتشو (ليستر سيتي) – أندرو روبرتسون (ليفربول)

الوسط: دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – جوردان هندرسون (ليفربول)

الهجوم: جيمي فاردي (ليستر سيتي) – بيير إيميريك أوباميانج (أرسنال) – ساديو ماني (ليفربول)

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