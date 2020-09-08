أمير مرتضى: الزمالك وبيراميدز رفضا تأجيل المباريات القارية.. قدمنا اقتراحا جديدا

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن رفضه ناديه وبيراميدز تأجيل مباريات نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا اليوم الثلاثاء لمعرفة رأي الأندية بخصوص تأجيل مباريات نصف النهائي المقرر لها 25 سبتمبر بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الزمالك وبيراميدز رفضا تأجيل المباريات".

وأضاف "قدمنا اقتراحا بإقامة مباريات الدور قبل النهائي من البطولتين ذهابا وإيابا في مصر".

وشدد "اقترحنا ذلك مع بيراميدز حال عدم توفر إقامتها في المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا".

وجاءت قرارات الناديين خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي الخاص بحسم موعد مباريات الدور قبل النهائي من البطولات الإفريقية عبر تقنية الفيديو.

وعلم FilGoal.com أن الأندية الثمانية رحبت بفكرة التأجيل باستثناء الزمالك وبيراميدز فقط. (مزيد من التفاصيل)

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