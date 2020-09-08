منافس الزمالك - تقرير مغربي: الرجاء يقترب من استعادة 3 لاعبين

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 18:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

استعاد جمال سلامي المدير الفني لـ الرجاء المغربي 3 لاعبين قبل مواجهة فريق سريع وادي زم وفقا لموقع "le360 sport" المغربي.

وعاد عبد الإله الحافيظي لاعب وسط الفريق للتدريبات بعدما غاب عن مباراة اتحاد طنجة الأخيرة، بالإضافة لـ عمر بوطيب.

فيما تُنتظر نتيجة المسحة الطبية لـ عبد الإله مذكور بعدما اجتاز بنجاح فحوصات ضربات القلب.

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على جانب آخر قد تؤجل مباراة الرجاء مع فريق سريع وادي زم المؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المغربي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير للموقع "le360 sport" المغربي بعدما اكتشف فريق سريع وادي زم بعض الحالات المصابة بـ فيروس كورونا من بينها المدرب التونسي منير شبيل.

المباراة التي سبق أن تأجلت في وقت سابق صارت أقرب للتأجيل حسب التقرير المغربي، إذ سيدخل لاعبو فريق سريع وادي زم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغير جاهزين لخوض المباراة.

الرجاء يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 من 23 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن مولودية وجدة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

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