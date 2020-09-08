كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي

رمضان صبحي كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي لفترة طويلة، اللاعب كان بين صفوفه معارا، النادي فاوض هدرسفيلد تاون لضمه بل إنه توصل لاتفاق لضم اللاعب وكان الإعلان الرسمي قريبا.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

قال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا لبيراميدز: "المفاوضات مع بيراميدز استمرت 3 أيام، من يوم 9 أغسطس حتى يوم 12 أغسطس".

لنراجع سويا ذلك التاريخ، ما الذي حدث يوم 9 أغسطس؟ كان الأهلي الأقرب لضم رمضان.

مارك ديفيلن المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد تاون صرح لـFilGoal.com: "كان هناك أكثر من عرض وصل من أجل رمضان، من ضمن تلك العروض عرض بـ5 ملايين يورو".

وواصل "نحن في مفاوضات حاليا مع أكثر من ناد، ولم تُحسم الأمور بعد".

وتابع "نؤكد كذلك، ولدينا قناعة، بأن اللاعب حريص بشدة ويرغب في اللعب في الأهلي".

في ذلك الوقت كان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي قد تحدث مع FilGoal.com عن خط سير مفاوضات الأهلي مع اللاعب وناديه.

قال شوقي: "المفاوضات تسير على قدم وساق مع الأهلي وهدرسفيلد للتوصل لاتفاق يستطيع اللاعب من خلاله استكمال مسيرته مع الأول. من المنتظر التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة".

شوقي أضاف غاضبا: "الرغبة موجودة لدى اللاعب في الاستمرار مع القلعة الحمراء وإلا فما كانت هناك مفاوضات قائمة وهذا لا يتعارض أبدا مع طموحه في العودة للاحتراف الأوروبي".

وأكمل "اللغط المنتشر حول الموضوع قادم من تدخل أطراف غير معنية أو لها حق الاتصال المباشر بالقضية وتتحدث".

وتابع "من يحق لهم الحديث في الصفقة، 4 أطراف فقط هم هدرسفيلد والأهلي ورمضان صبحي وأنا".

كان ذلك قبيل يوم وحيد أو ساعات من تواصل بيرامديز الأول مع رمضان صبحي.

الأهلي سار في مساره الخاص، وقطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع هدرسفيلد حتى توصل لاتفاق بموجبه يدفع مبلغ 3.2 مليون جنيه إسترليني مع إمكانية وصول المبلغ إلى 3.4 في حالة الإضافات.

تبقى إذا الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب

علم FilGoal.com أن الأهلي عرض على رمضان 18 مليون جنيه في الموسم الواحد.

حتى الآن كل شيء كان يسير على ما يرام.. إلى أن ظهر اهتمام جديد.

نادي باشاكشهير التركي، الذي اتفق مع اللاعب على دفع راتب سنوي 19 مليون جنيه في الموسم، لمدة 3 سنوات.

مصدر في نادي هدرسفيلد قال إن النادي التركي كان يتفاوض من أجل ضم اللاعب لكنه لم يكن ينو دفع مبلغ الـ5 ملايين يورو التي طلبها النادي الإنجليزي، بل عوضا عن ذلك كان يرغب في دفع جزء وتقسيم الباقي على إضافات.

بجانب أن العرض لم يكن كبيرا كما كانت العروض القادمة من مصر..

مارك ديفيلن المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد تاون يحكي لنا القصة من وجهة نظر النادي الإنجليزي فقال: "كل ما يمكنني قوله إنه كان هناك اهتماما كبيرا بضم رمضان، تلقيان عددا من العروض ثم بدأنا المفاوضات".

وتابع "في البداية اللاعب كان حريصا على اللعب للأهلي، كان ذلك في بداية أغسطس".

وأردف "العرض الوحيد الذي تسلمته مكتوبا بين يدي كان من الأهلي، لا شيء من بيراميدز حتى يوم 13 أغسطس، وقتها كان اللاعب سيعود للتدرب مع مدربه الجديد".

وأكمل "لم نعلم أي شيء عن أن اللاعب سينضم إلى بيراميدز".

وقتها صرح ديفيلين لـFilGoal.com قائلا: "بالطبع سنفكر في العرض إن وصلنا، لكننا بحاجة لاستقبال عرض أولا".

بيراميدز فاوض رمضان في 72 ساعة حاسمة للغاية، كما يحدث في الصفقات في أوروبا، أو كما حدث في عدة صفقات مثل مالكوم وبرشلونة وروما وجون أوبي ميكيل وتشيلسي ومانشستر يونايتد، حدث مع رمضان صبحي في تلك المفاوضات.

كيف اقتنع رمضان بالانضمام إلى بيراميدز؟

لنبدأ سويا من التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ورمضان يرتدي شارة قيادة المنتخب ولعب دورا رئيسيا في التتويج.

علم FilGoal.com أنه خلال تلك الفترة كان طموح رمضان الأول هو العودة إلى أوروبا وعدم الاستمرار في الأهلي، وصارح المقربين منه، خاصة وأنه عادت له دوافع الاحتراف وصار أفضل بما حصل عليه من طاقة إيجابية بعد التتويج مع المنتخب الأولمبي.

الذي زاد من قناعته بضرورة الرحيل أمر آخر. فبحسب مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com قال: "النادي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا الذي يلعب في نفس مركزه، ويقدمه على أنه نجم للفريق جعله يسترجع ذكريات سابقة بالترويج للشحات بنفس الطريقة بجانب رصيد من الأزمات في التدريبات شهدت تعامل لم يرق له".

ليس هذا فقط، رصيد الأزمات المقصود، هو شجار المران بين اللاعب وأليو بادجي والتلويح بمعاقبته ماليا وهو نفس الأمر الذي وقع من قبل حينما خسر الأهلي بخماسية من صنداونز.

وتابع المصدر "تحول الشكوك والمخاوف لديه إلى حقيقة، حينما لم يجدد كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عشور عقودهم، التي اقتنع رمضان خلالها بوجهة نظر زملائه ورجحها عن وجهة نظر الأهلي".

وواصل المصدر "فتحي كان يطالب بمساواته بعلي معلول وتم رفض طلبه، إكرامي رحل لأنه خارج الحسابات الفنية وبذكاء توقع أن يكون مشهد نهاية علاقته بالأهلي غير جيد فقرر اتخاذ القرار بالرحيل قبل فرضه عليه، ثم أزمة حسام عاشور التي كان رمضان خلالها في صف اللاعب".

وأردف "رمضان كان على استعداد لتجاوز كل هذا، حتى جاءت صفقة طاهر محمد طاهر، التي قضت على كل احتمالات استمراره".

خوفا من المنافسة؟ يجيب المصدر "بالطبع لا، لكن طاهر نسخة طبق الأصل من رمضان في السن والشخصية وطريقة اللعب والمركز، وبالتالي بدلا من منافسة كهربا، هناك طاهر أيضا، وهذا يعني أن المشهد في غرفة الملابس وإداراتها سيشهد مشاكل بوجود 3 نجوم في نفس المركز وبالطبع مزيد من المشاكل مع المدرب".

وأردف "ظروف تفشي فيروس كورونا فرضت على رمضان البحث عن فرصة له في أي مكان، ولذلك حدث الخلاف بينه وبين نادر شوقي، لأنه لم يجلب له أي عروض بعيدا عن الأهلي بل وشعر أن وكيله متضامن مع الفريق أكثر منه، زادت حدت التوترات التي أدت في النهاية لفسخ التعاقد بينهما".

واسترسل "في الوقت الذي برز دور علي صقر صديق نادر ورمضان والذي يمتلك خبرات وعلاقات في مجال تسويق اللاعبين وتحديدا في الخليج العربي والذي كان حلقة الوصل بين بيراميدز ورمضان".

مكالمة هاتفية

تواصل مسؤول بيراميدز مع اللاعب عقب مداخلة هاتفية له مع أحد البرامج، أحسوا من خلالها أنه ربما يكون للاعب قرار آخر، نقل صقر لرمضان الموقف، فلم يمانع اللاعب الاستماع إلى مسؤولي بيراميدز، وخلال 3 أيام كان اللاعب قد اقتنع.

هل الأمر مادي فقط؟ جزء منه مادي بالطبع، لكن أيضا قناعات، رمضان كان يتفاوض مع بيراميدز في الوقت الذي توصل خلاله الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع هدرسفيلد تاون على ضم اللاعب، بل كان توقيع رمضان هو ما ينقص اكتمال الصفقة.

رمضان صبحي قال لـFilGoal.com يوم 12 أغسطس الماضي إنه جمع متعلقاته من النادي، لأن هدرسفيلد صمم على عودته إلى إنجلترا، ذلك اليوم هو ذاته الذي كان اللاعب قد اقتنع خلاله بالانضمام إلى بيراميدز.

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي واجه رمضان بحقيقة عدم رغبته في التوقيع للأهلي، وبأن هناك اتفاقا بين اللاعب وبيراميدز، اعترف رمضان ولم ينكر ذلك، ليخرج بيان الأهلي، موضحا أن الانسحاب جاء بعد رغبة اللاعب، لأن الصفقة كانت ستتم في نفس اليوم لو وقع رمضان.

ما الفارق بين عرض الأهلي وعرض بيراميدز؟

تقارير هنا وهناك قالت إن راتب بيراميدز ضعف راتب الأهلي، لكن في الحقيقة أن رمضان كان سيحصل على راتب في الأهلي قريب للغاية مما يحصل عليه في بيراميدز، راتب أساسي+الإضافات التي كانت ستجعل راتبه السنوي قريب للغاية مما سيحصل عليه في بيراميدز، ربما أقل لكن ليس بنسبة كبيرة للغاية.

في البداية كان رمضان سيوقع على عقد مع بيراميدز يمتد لـ3 سنوات، ظلت المفاوضات عند ذلك الخط، إلى أن تم تعديل العقد إلى 5 سنوات بعد الاتفاق بشكل نهائي مع هدرسفيلد تاون.

جزء من موافقة رمضان على عرض بيراميدز كانت الإضافات المالية بجانب الراتب، الذي يعد مرتفع لكنه ليس بنسبة فادحة وليس بزيادة 100% أو حتى 50% كما أشيع.

مفاوضات بيراميدز وهدرسفيلد

يتابع مارك ديفلين المدير التنفيذي لهدرسفيلد حديثه لـFilGoal.com "استقبلنا العرض الأول من بيراميدز يوم 13 أغسطس تقريبا، لكننا رفضناه".

لم يكشف ديفلين عن قيمة العرض، لكن FilGoal.com قد علم من مصدر مقرب من الناديين هنا وهناك، أن العرض الأول كانت تصل قيمته إلى 3.6 مليون جنيه إسترليني.

هدرسفيلد بعد انتهاء مفاوضاته مع الأهلي غضب لأنه كان قد توصل لاتفاق وأراد الحصول على الأموال أولا لتخطي الأزمات المالية وتوابع تفشي وباء كوفيد 19، وثانيا لأنه أراد بدوره ضم لاعبين من أجل المدرب الجديد كارلوس كوربيران.

قرر النادي حسب تصريحات ديفلين لـFilGoal.com رفع سعر رمضان إلى 7 ملايين جنيه إسترليني، ووقتها كانت هناك "عروض" وليس عرض بيراميدز فقط.

لم يكن ذلك السعر النهائي لكن النادي شعر بأن هناك رغبة كبيرة في السوق المصري لضم رمضان فأراد تحقيق مكسبا كبيرا. النادي كانت لديه النية للتفاوض، لكن يجب أن يكون العرض "معقولا" لقبوله.

هدرسفيلد حدد سعر البيع بالنسبة له، 4.8 مليون جنيه إسترليني، لكن بيراميدز أيضا لم ينو دفع ذلك المبلغ.

في منتصف الشهر ازدادت حدة الأزمة بين رمضان وهدرسفيلد، لأن اللاعب لم يعد إلى إنجلترا وفقا للموعد المحدد من النادي للانضمام إلى التدريبات، وقتها أراد هدرسفيلد امتلاك أرضية قوية في المفاوضات، واليد العليا، وهو ما لم يحدث.

قرر هدرسفيلد إثبات الحالة في الاتحاد الإنجليزي وتطبيق لائحته، بالطبع من ضمنها خصم الراتب إن لم يعد اللاعب، خاصة وأنه لم يكن قد باعه بعد وكان رمضان على قوة رواتب الفريق.

يوم 15 أغسطس نفى هدرسفيلد لـFilGoal.com توصله لاتفاق أو حتى استقباله لعرض ثان من بيراميدز، وراسل اللاعب بعدها بيومين ووكيله لكي يعود للفريق.

ديفلين قال لـFilGoal.com: "كنا نتوقع عودة رمضان وأن يكون متاحا لمدربه الجديد، لدينا لائحة داخلية لمثل هذا السلوك والمشاكل، لكننا نتعامل معها بشكل خاص".

هل غضب النادي يوم 31 أغسطس عند ظهور تلك الصور؟ لا، يحدث ذلك في معظم أندية العالم، حينما يتفاوض الناديان ويصلان لمرحلة متقدمة للغاية من المفاوضات وعند وضع الرتوش الأخيرة في الصفقة، يتجه اللاعب من أجل الاستفادة رقميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضمه، أمر متعارف عليه.

رمضان تواجد بشكل سري لتصوير فيديو تقديمه في ملعب الدفاع الجوي قبل أسبوع من وضع الرتوش الأخيرة على صفقته مع متغيرات جديدة.

جناح منتخب مصر وقع على عقد يمتد لخمس سنوات وليس ثلاثة، مقتنعا بمشروع بيراميدز، وراضيا براتبه الجديد، ومقتنعا أن خطوته التي اتخذها هي الأصح.

اللاعب انضم وفقا لما علم FilGoal.com بأجر من 4-4.5 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات.

لم ينكر رمضان رغبته اللعب في بيراميدز حينما سأل الأهلي، لم يقف الأهلي عند ذلك الأمر وأعلن أنه فعل ما بوسعه وتوصل بالفعل لاتفاق ليخلي ساحته، وفي النهاية ارتدى اللاعب قميص النادي حديث العهد.

جزء من الصفقة مادي بالطبع هكذا تتم الصفقات حول العالم، لكن تلك كانت كواليس الصفقة الكاملة من كافة الأطراف المعنية في المفاوضات.