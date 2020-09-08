خبر في الجول – لجنة مسابقات الأندية في كاف تدعو أندية نصف نهائي دوري الأبطال لاجتماعها

وجهت لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الدعوة للزمالك والرجاء المغربي لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء مع الأهلي الوداد.

وجاءت الدعوة في أعقاب طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلبت لجنة مسابقات الأندية من الزمالك والرجاء حضور الاجتماع مع الأهلي والوداد عضوي اللجنة، لمناقشة التأجيل على هامش اجتماع اليوم.

كان كاف حدد في وقت سابق يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

ولكن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدم أمس الأحد بطلب رسمي إلى كاف لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مصدر داخل كاف لـ FilGoal.com: "اللجنة ستناقش أزمة تزايد إصابات كورونا التي أثرت على الدوري المحلي في المغرب، ومن ثم نقدم اقتراحات للمكتب التنفيذي لـ كاف الذي يجتمع يوم الخميس المقبل".

وأكد المصدر أن اجتماع اللجنة سيخرج بتقرير صحي حول الوضع الحالي في المغرب قبل رفعه للجنة التنفيذية.

ماذا حدث؟

حدد كاف في وقت سابق يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

ولكن الاتحاد المغربي لكرة القدم فتح بابا للشكوك حول إقامة المباراتين في موعدهما، بعدما نشر عبر موقعه الرسمي مواعيد الجولات الجديدة للدوري المحلي، وتتضمن دربي الدار البيضاء بين فريقي الرجاء والوداد يوم 24 سبتمبر الجاري.

وتسبب إعلان جدول الدوري المغربي في حالة غضب لمسؤولي كاف، خاصة أن الاتحاد المغربي لم ينسق مع الاتحاد الإفريقي قبل الإعلان.

ولكن يدرك مسؤولو كاف في النهاية أن أي سيناريو بديل غير إقامة مباريات نصف النهائي في موعدها المقترح، يتطلب موافقة كل الأطراف المعنية، بحسب ما علم FilGoal.com.

بمعنى أن كاف لا يملك الحق في إجبار ناديي الوداد والرجاء المغربيين على استضافة مباراتي ذهاب نصف النهائي أو حتى اللعب في أرض محايدة.

ما السبب؟

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، لا يستطيع كاف إجبار المغرب على استضافة مباراتي الذهاب لو رأت الحكومة المغربية صعوبة في ذلك.

ولا يمكن إقامة المباريات في أرض محايدة أو حتى نقلها إلى مصر، لو تم إغلاق المجال الجوي المغربي مع زيادة حالات كورونا.

وستكون المحكمة الرياضية في صف الناديين المغربيين لو قرر كاف معاقبتهما بسبب الانسحاب خاصة مع تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم مع بطولة كأس الأمم للسيدات وتصفيات كاس الأمم للسيدات تحت ١٧ عاما.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأحد تسجيل 2234 إصابة جديدة بكورونا، وإغلاق مدينة الدار البيضاء.

وهذا ينقلنا إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر له يوم الخميس المقبل.

وكان مقررا اعتماد القرارات المتعلقة بإقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب ومواعيد المباريات، بالإضافة إلى اختيار ملعب مباراة النهائي.