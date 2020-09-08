مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: تغريم مرتضى 100 ألف جنيه والقيعي 50 ألفا بسبب انتقاد الحكام.. وعقوبات على 6 آخرين

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 17:16

كتب : عاطف شادي

عدلي القيعي - مرتضى منصور

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك وعدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي بسبب انتقاد الحكام.

وقررت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وعقوبة أخرى قدرها 50 ألف جنيه على عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي.

أخبار متعلقة
طارق حامد يحتفل بمرور 6 سنوات على انتقاله لـ الزمالك: أعظم لحظات حياتي مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: الزمالك تلقى عرضا سعوديا.. يحترم النادي لكنه يرغب في الإعارة تقرير مغربي: تأجيل نصف نهائي الأبطال إلى النصف الثاني من أكتوبر أرقام في الجول – 5 إحصائيات تجيب.. هل بدأ أجايي في تحسس طريق العودة

بالإضافة إلى 6 عقوبات على أشخاص آخرين وجميع العقوبات بسبب الهجوم على الحكام في الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن قرارات لجنة الانضباط بالكامل لـFilGoal.com.

وجاءت كل عقوبات لجنة الانضباط كالآتي:

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: 100 ألف جنيه

عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي: 50 ألف جنيه

خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي: توبيخ

أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك: حفظ العقوبة

فرج عامر رئيس نادي سموحة: 50 ألف جنيه

سعيد لطفي مستشار قطاع الناشئين في الزمالك: 50 ألف جنيه

طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين في الزمالك: 50 ألف جنيه

طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري: توبيخ

اقرأ أيضا

لجنة مسابقات الأندية في كاف تدعو أندية نصف نهائي دوري الأبطال لاجتماعها

كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة

مرتضى منصور عدلي القيعي الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي وخطوة تفصله عن لقب الدوري 4 دقيقة | رياضات أخرى
بلجيكا تكتسح أيسلندا بخماسية.. والدنمارك تُعطل إنجلترا 21 دقيقة | أوروبا
فرنسا تكرر تفوقها على كرواتيا من جديد.. ورونالدو التاريخي يقهر السويد 21 دقيقة | أوروبا
قرارات الانضباط: تغريم مرتضى والقيعي وفرج عامر وحلبية وطارق يحيى والعشري ساعة | الدوري المصري
رقم قياسي جديد يقترب منه الدون.. رونالدو يسجل الهدف المئوي دوليا ساعة | أوروبا
الأهلي: ظروف المغرب الصحية تجعلنا نوافق على تأجيل دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
قائمة بيراميدز - عودة عبد الله السعيد لمواجهة المصري 2 ساعة | الدوري المصري
جوائز إنجلترا - دي بروين لاعب الموسم يحقق ما لم يحققه أحدا لـ سيتي.. وأرنولد يسير على خطى جيرارد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك