هارفي إليوت: استهدف المشاركة مع ليفربول رغم صعوبة ذلك بسبب النجوم الكبار

يسعى هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب لاقتحام تشكيل الريدز رغم اعترافه بصعوبة ذلك بسبب وجود العديد من النجوم الكبار.

وأحرز صاحب الـ17 عاماً رابع أهداف الريدز في الفوز الودي على بلاكبول بنتيجة 7-2 هذا الأسبوع.

وقال إليوت لموقع ناديه: "كان من الرائع التسجيل لفريق طفولتي. كان هذا حلمي منذ الصغر. هو حلم أصبح حقيقة".

وأضاف "أنا الآن في حاجة للاستمرار في تقدم العروض الجيدة، وأتمنى أن تأتي لي المزيد من الفرص".

وتابع "هدفي الرئيسي هو الانضمام للفريق والمشاركة في بعض المباريات. هو أمر صعب، في ظل وجود الكثير من اللاعبين العالميين هنا".

وواصل "حتى مجرد تجربة التدرب معهم كل يوم والتواجد مع هذا الجهاز الفني كل يوم مجرد حلم وتحقق".

وأتم لاعب فولام السابق "سأكون ممتناً لأي فرصة تتاح لي. أتمنى أن أتمكن من إثبات نفسي وقدراتي في كل مرة".

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