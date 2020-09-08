تقرير مغربي: تأجيل نصف نهائي الأبطال إلى النصف الثاني من أكتوبر

قال موقع Le360 المغربي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيعلن الخميس تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكتب الموقع أن كاف سيعلن قراره بعد اتفاق ودي بين الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم.

وأشارت إلى أن كاف سيعلن إقامة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في 16 و17 أكتوبر والإياب في 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تجري المباراة النهائية في 31 أكتوبر.

ويرجع التأجيل إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب الذي من المفترض استضافته لمباراتي الذهاب في دوري الأبطال، إضافة إلى ما تبقى من مباريات الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي ضد الوداد بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء في دوري الأبطال، وتجري مباراتا الذهاب في الدار البيضاء قبل أن تستضيف القاهرة الإياب.

وفي الكونفدرالية، سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني مباراة واحدة في الدور نصف النهائي يستضيفها المغرب وإذا وصل إلى النهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير.

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