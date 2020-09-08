تقرير مغربي: تأجيل نصف نهائي الأبطال إلى النصف الثاني من أكتوبر

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 16:19

كتب : نادر عيد

بادجي - أبو جبل - الزمالك - الأهلي

قال موقع Le360 المغربي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيعلن الخميس تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكتب الموقع أن كاف سيعلن قراره بعد اتفاق ودي بين الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم.

وأشارت إلى أن كاف سيعلن إقامة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في 16 و17 أكتوبر والإياب في 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تجري المباراة النهائية في 31 أكتوبر.

أخبار متعلقة
رئيس ليون: برشلونة لا يفاوضنا لضم ديباي.. قائد الفريق مستمر معنا رسميا - إنتر يضم كولاروف مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: الزمالك تلقى عرضا سعوديا.. يحترم النادي لكنه يرغب في الإعارة تقرير: مهاجم ليفربول قد يزامل تريزيجيه والمحمدي

ويرجع التأجيل إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب الذي من المفترض استضافته لمباراتي الذهاب في دوري الأبطال، إضافة إلى ما تبقى من مباريات الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي ضد الوداد بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء في دوري الأبطال، وتجري مباراتا الذهاب في الدار البيضاء قبل أن تستضيف القاهرة الإياب.

وفي الكونفدرالية، سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني مباراة واحدة في الدور نصف النهائي يستضيفها المغرب وإذا وصل إلى النهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف.. لاعب الزمالك يرحب بعرض سعودي

هل يلحق زيزو بمواجهة سموحة؟

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
دوري الأمم الأوروبية - سترلينج وكين يقودان هجوم إنجلترا أمام الدنمارك دقيقة | أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: الأهلي وافق والزمالك رفض تأجيل دوري الأبطال.. وقرار بيراميدز 9 دقيقة | إفريقيا
الصفقة الثالثة في 4 أيام.. رسميا - دوكوري ينضم لـ إيفرتون 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الزمالك: عبد الشافي بدأ المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي 20 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - باير ليفركوزن يضم "الأنيق" باتريك شيك من روما 42 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك - تأجيل جديد يضرب مباراة لـ الرجاء في الدوري المغربي 43 دقيقة | الوطن العربي
استدعاء لاعب فريق دكرنس لمنتخب الشباب 56 دقيقة | الدوري المصري
كل ما تريد معرفته عن بطولات SafeMode2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك