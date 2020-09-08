مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: الزمالك تلقى عرضا سعوديا.. يحترم النادي لكنه يرغب في الإعارة

تلقى حارس الزمالك محمد عواد عرضا للانتقال إلى نادي الباطن السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أوضح مصدر مقرب من اللاعب.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عواد يحترم الزمالك كثيرا، لكنه يرغب في الرحيل معارا خاصة أنه لا يشارك مع الفريق".

وشدد "الحارس يرغب في خوض تجربة احترافية من أجل الانضمام للمنتخب".

وأكد "عواد كذلك لا يمانع تمديد تعاقده بالسنوات التي سيرحل فيها معارا، مع التنازل عن راتبه".

وأتم "الحارس يتمنى موافقة الزمالك على العرض، خاصة في ظل استفادة النادي المادية بعدم تحملها راتب اللاعب".

ويمتد تعاقد صاحب الـ 28 عاما المنتقل للزمالك مطلع هذا الموسم إلى 2024.

وبدأ عواد الموسم أساسيا، قبل أن يتوقف عن المشاركة بعد 11 مباراة آخرهم كانت في يناير الماضي ضد بريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

وسبق لعواد اللعب في السعودية، وبالتحديد لنادي الوحدة.

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