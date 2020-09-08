اختبار طبي يحسم موقف زيزو ضد سموحة.. وفرصة قائمة

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 15:02

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو - الزمالك -المقاولون العرب

يخضع أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك لاختبار طبي على هامش مران الزمالك اليوم الثلاثاء.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويحدد الاختبار مدى جاهزية زيزو للمشاركة ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، يوم الخميس المقبل.

وتعد فرص الجناح قائمة في المشاركة، وهو الأمر الذي سيحدده الاختبار الطبي، ولكن حسبما علم FilGoal.com لن يدفع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون باللاعب إلا في حال تعافيه التام وجاهزيته.

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وعانى زيزو من إصابة بالإجهاد في العضلة الأمامية.

وبسبب تلك الإصابة، غاب صاحب الـ 24 عاما عن فوز الأبيض ضد طلائع الجيش في الجولة 25.

وشارك زيزو هذا الموسم في 33 مباراة مع الزمالك، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 4.

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