رابطة الدوري الإنجليزي: 3 حالات كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا، لكن تبقى هوية الشخص الثالث مجهولة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين الاثنين 31 أغسطس والأحد 6 سبتمبر، تم اختبار 1605 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 3 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

وتأتي الإصابات قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ يوم السبت.

وأفاد سيتي في بيانه: "يؤكد مانشستر سيتي إصابة لاعبيه رياض محرز وإيمريك لابورت بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "لا تظهر أي أعراض على الثنائي".

وتابع "سيخضع كلاهما لفترة العزل الصحي وفقا لبروتوكولات رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لرياض ولابورت وعودتهما للتدريبات في أسرع وقت".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر الجاري.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

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