مواعيد مباريات الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.. إنجلترا ضد الدنمارك وفرنسا تواجه كرواتيا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 09:55

كتب : FilGoal

فرنسا - كرواتيا

تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات قوية على مستوى المنتخبات الدولية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول.

إنجلترا تحل ضيفا على الدنمارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي إعادة لمواجهة كلاسيكية ونهائي كأس العالم 2018، تستضيف فرنسا نظيرتها كرواتيا في الثامنة و45 دقيقة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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ويحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره السويد، ضمن منافسات نفس الجولة وفي نفس موعد المباراتين السابقتين، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 5".

لمعرفة بقية مواجهات مباريات يوم الثلاثاء من هنا.

دوري الأمم الأوروبية
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