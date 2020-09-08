محمد هاني: هذا ما قصدته بتصريح "الأطفال"

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 01:36

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - وادي دجلة

أوضح محمد هاني لاعب الأهلي ما كان يقصده بتصريحه عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود مساء الإثنين.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وغرّد هاني عبر حسابه في تويتر:

"للتوضيح: المقصود بـ أطفال ٩ سنين من يسب أمى وأبى بعد كل مباراة سواء كنت جيد أم لا.. وأنا أتقبل أي نقد أو أي وجهة نظر من جمهور الأهلي المخلص للنادي ونتمنى الدعم الفترة القادمة".

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وكان هاني قد سُئل عن رأيه في من يصفونه بـ "اللاعب الناشئ"، ليرد عبر قناة ناديه: "من يقول ذلك عمره 9 سنوات أو 10 سنوات ويمسك بهاتفه ويكتب ما يريده دون أن يعرف أي شيء، وبالتأكيد لا نركز مع هؤلاء". (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري، ليصير على بعد 8 نقاط من التتويج باللقب رقم 42.

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