فان دايك: لعبنا مباراة سيئة.. وأرضية الملعب لم تساعدنا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

فان دايك

يرى فيرجيل فان دايك قائد هولندا أن فريقه لم يقدم مباراة طيبة أمام إيطاليا يوم الإثنين بعد خسارته بهدف في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وقال مدافع ليفربول لصحيفة NOS الهولندية:"كانت مباراة سيئة لنا. لم نستطع أن نضغطهم، استحواذنا كان سيئا. الملعب لم يساعد أيضا، لكن هذا ليس عذرا. كان علينا أن نكون أفضل".

واستمر فان دايك (29 عاما) "الشوط الأول لم يكن جيدا. بعد الاستراحة، حاولنا قلب الأمور رأسا على عقب، ورأيتم كيف تحسن أداؤنا، لكن إجمالا، لم تكن مباراة جيدة".

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وتراجعت هولندا للمركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد توقف رصيدها عند 3 نقاط مثل بولندا، بينما تتصدر إيطاليا بأربع نقاط وتتذيل البوسنة والهرسك بنقطة.

وفي الشهر المقبل تحل هولندا ضيفة على البوسنة ثم تواجه مضيفتها إيطاليا في ميلانو.

واحتلت هولندا وصافة البطولة في النسخة الماضية حين خسرت النهائي أمام البرتغال بهدف.

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