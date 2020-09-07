محمد هاني: الفوز على الحرس يقربنا من الدوري.. ولا أهتم بمن يصفني بـ"الناشئ"

يرى محمد هاني ظهير أيمن الأهلي أن الفوز على حرس الحدود يقرب الفريق الأحمر أكثر من حسم لقب الدوري.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال محمد هاني عبر قناة الأهلي عقب المباراة: "الفوز على حرس الحدود يقرب الأهلي من حسم لقب الدوري ويجعل تركيز الفريق منصب على بطولة إفريقيا".

وردا على من يقول عليه اللاعب الناشئ قال: "من يقول ذلك عمره 9 سنوات أو 10 سنوات ويمسك بهاتفه ويكتب ما يريده دون أن يعرف أي شيء، وبالتأكيد لا نركز مع هؤلاء".

وأتم تصريحاته "نركز فقط على الفوز بكل المباريات وحسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا".

ويحتاج الأهلي إلى 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري لصالحه.



























































































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