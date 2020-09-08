سكاي إيطاليا: إنتر واثق من إتمام صفقة فيدال هذا الأسبوع

اقترب أرتورو فيدال من مغادرة برشلونة والعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" عبر حسابه على تويتر أن إدارة إنتر واثقة من التوصل لاتفاق مع برشلونة خلال الأسبوع الجاري.

وذكر رومانو أنه لا يتبقى سوى بعض التفاصيل، وأن العقد سيمتد لعامين مقبلين.

Inter are confident to complete Arturo Vidal deal with Barcelona on this week. Just a matter of details. His contract until June 2022 is almost ready. 🇨🇱 @SkySport #Inter #Barça #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2020

وسبق لـ فيدال قضاء 4 سنوات ناجحة في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، وبالتالي يستعد للعمل مجددا مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكن هذه المرة في صفوف الغريم إنتر.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وخاض فيدال مع برشلونة 96 مباراة على مدار موسمين، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

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