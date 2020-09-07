هاني سعيد: فتحي وعبد الله لم يطلبا تعديل عقديهما بعد ضم رمضان.. ونريد الفوز بالثلاثية

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن العديد من الأمور بعد ضم رمضان صبحي رسميا لناديه، منها عدد الصفقات المقبلة وحقيقة طلب عبد الله السعيد وأحمد فتحي تعديل عقديهما.

وقال هاني سعيد لقناة "الحدث" اليوم الإثنين: "يتبقى لنا ضم صفقتين أو ثلاثة بعد ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي".

وتحدث عن انضمام رمضان "الأرقام المتداولة بشأن راتب رمضان مبالغ فيها، والوحيد صاحب الحق في الإعلان عن قيمة راتبه هو اللاعب نفسه".

وأضاف "العلاقة بيننا وبين الأهلي مميزة جدا والاحتقان مبالغ فيه".

وشدد هاني سعيد "بيراميدز لن يكون محطة لنادٍ آخر، نتعاقد مع اللاعب الذي يحقق طموحنا ويضيف لنا، وسننافس على كل الألقاب في موسم آخر، إلا إذا تلقى اللاعب عرضا للاحتراف الخارجي".

وبسؤاله عن حقيقة علاقة تركي آل الشيخ المالك السابق للنادي بالإدارة حاليا أجاب بحسم "علاقة تركي آل الشيخ انتهت ببيراميدز بعدما باع النادي".

وبسؤاله عن حقيقة طلب عبد الله السعيد وأحمد فتحي عن تعديل عقديهما بعد ضم رمضان أجاب "لاعبو بيراميدز كبار، وقيل كلام عن عبد الله السعيد وأحمد فتحي أنهما طلبا تعديل التعاقد الخاص بهما بعد ضم رمضان، هما أكبر كثيرا من الكلام في هذا القبيل".

وواصل "عبد الله وفتحي يعلمان تماما أهميتهما وأدوارهما، وأعرفهما على المستوى الشخصي لأنني لعبت معهما".

وتابع هاني سعيد حديثه "بيراميدز ليس قائما على الأموال فقط، لكن نتعامل باحترافية في التعامل، كل لاعب راض بعقده ولا داع لترضية أحد".

وتحدث هاني سعيد بعد ذلك لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: لو الجمهور يعتقد إن اللاعب بينضم لبيراميدز من أجل المال فهم مخطئون، ولو رمضان نفسه اعتقد ذلك فهو مخطئ".

وبسؤاله مرة أخرى عن حقيقة طلب السعيد وفتحي تعديل عقديهما أجاب "غضب عبد الله السعيد بسبب حصول رمضان على عقد أكبر؟ عيب أن يقال هذا الكلام على عبد الله، هو أكبر بكثير من ذلك".

وفي حديثه عبر قناة "النهار" سُئل هاني سعيد عن طموح بيراميدز الموسم المقبل أجاب "الفوز بالدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا".

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