المزين: لم أتوقع عودتي إلى طنطا.. كدت أن أبكي في مباراة الإنتاج

شدد أيمن المزين المدير الفني الجديد، والقديم، لنادي طنطا، على أنه لم يكن يتوقع العودة إلى الفريق.

وقال المزين عبر قناة صدى البلد "لم أتوقع عودتي إلى نادي طنطا، فوجئت بالحديث معي من قبل النادي".

وأردف "النادي ارتأى أن وجود مدرب آخر لا يعرف الفريق كان سيؤدي لضياع المزيد من النقاط".

وأكمل "اقتربت من البكاء أثناء مواجهة الفريق ضد الإنتاج الحربي، لأن لاعبي طنطا إمكانياتهم أكبر من ذلك".

واستدرك "حديث محمد صلاح وأحمد سامي عن طنطا واستحالة بقاءه غير منطقي بالمرة، لو مورينيو كان قد حصل بالفريق على 18 نقطة في الدور الأول، ألم يكن يستطيع الحصول على مثلهم في الدور الثاني. أحمد سامي أتم اتفاقه مع سموحة قبل مباراة الإنتاج الحربي".

بعد 26 يوما فقط من رحيله عن تدريب الفريق، عاد أيمن المزين على رأس الجهاز الفني لنادي طنطا.

ويأتي ذلك بعد رحيل المزين في 12 أغسطس الماضي بعد عامين في قيادة طنطا، ليخلفه محمد صلاح، بعد عدم تحقيق الفريق لأي انتصار منذ يناير الماضي.

ولمدة 19 يوما فقط، درب محمد صلاح الفريق في 4 مباريات، خسرهم جميعا.

وبنهاية شهر أغسطس، تولى أحمد سامي تدريب الفريق في مباراتين حصل فيهما على نقطة واحدة، قبل أن يرحل إلى تدريب سموحة.

ويتذيل طنطا جدول ترتيب الدوري قبل 9 جولات من نهايته بـ 17 نقطة.

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