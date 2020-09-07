إصابة الحسيني سمير لاعب أسوان بقطع في الرباط الصليبي

أصيب الحسيني سمير لاعب أسوان، بقطع في الرباط الصليبي.

وصرّح مصطفى أمين المشرف على الكرة في نادي أسوان لـFilGoal.com: "الحسيني سمير تعرض لقطع كامل في الرابط الصليبي خلال مباراة سموحة".

"الأشعة أثبتت الإصابة بالرباط الصليبي، وبالتالي سيخضع اللاعب لعملية جراحية الأسبوع المقبل في القاهرة".

الحسيني سمير (27 عاما) ظهير أيسر أسوان، بدأ مسيرته مع نادي جمهورية دراو في القسم الثالث بمحاظفة أسوان.

ثم انتقل الحسيني إلى كيما أسوان لمدة موسمين، وبعدها لعب لـ أسوان وصعد معه للدوري الممتاز، ثم لعب لـ الألومنيوم، والنصر للتعدين في الدوري الممتاز، عاد بعدها لـ الألومنيوم، ومنه إلى المصري البورسعيدي، قبل أن يعود لـ أسوان في صيف 2019.

وكان أسوان قد تعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل طرف قبل يومين في واحدة من أجل مباريات الدوري المصري هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

نقطة حصل عليها أسوان ليصل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

اقرأ أيضا:

بدلاء فايلر ينصرون الأهلي على الحدود

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري