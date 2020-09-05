أفضل مباراة في الدوري.. "هاتريك" وطردين و3 ركلات جزاء و6 أهداف في تعادل سموحة المثير مع أسوان

إنها أفضل مباراة في الدوري المصري هذا الموسم.. سموحة يتعادل مع أسوان بثلاثة أهداف لكل فريق في لقاء شهد الكثير من الأحداث المثيرة.

تعادل بين نجمة الجنوب أسوان وفريق الشمال القادم من الإسكندرية سموحة ضمن الجولة الـ25 للدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب اتحاد الشرطة.

6 أهداف و3 ركلات جزاء وطردين هم محصلة المباراة التي تعد أكثر مباريات الدوري هذا الموسم إثارة ومتعة.

نقطة حصل عليها أسوان ليصل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 في المركز السادس.

وسجل ثلاثية أسوان المهاجم محمد عبد المجيد "هاتريك" وهي ثاني ثلاثية للاعب واحد هذا الموسم بعد "هاتريك" عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود في شباك طلائع الجيش.

وإليكم وصف المباراة المثيرة التي شهدت الكثير من الأحداث الساخنة.

تقدم أسوان في الدقيقة 10 عن طريق المهاجم محمد عبد المجيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 15 عن طريق ديريك نيسيبامبي بضربة رأسية قوية.

ومع الضغط المتواصل لسموحة على أسوان نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد توغل داخل منطقة الجزاء وبتسديدة بالقدم اليسرى سكن شباك مسعد عوض.

واستمرت الأحداث المشتعلة في المباراة بعدما حصل أسوان على ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد خطأ من نيسيبامبي.

وتقدم عبد المجيد لتسديد الركلة وسجل منها هدف التعادل لأسوان وهدفه الثاني في المباراة.

في الشوط الثاني بادر أسوان بالهجوم ووصلت الكرة إلى عبد المجيد أمام المرمى قبل أن يسدد أعلى العارضة ويهدر فرصة تسجيل هدفه الثالث.

وانفرد عبد المجيد بمرمى عمر صلاح قبل أن يسدد الكرة في حارس مرمى سموحة ويهدر فرصة ثانية.

وفي المرة الثالثة التي ينفرد فيها عبد المجيد بمرمى عمر صلاح في الدقيقة 82 حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الحارس.

وتقدم عبد المجيد بنفسه لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدفه الثالث ومنح الفوز لأسوان.

ولتكتمل الإثارة حصل محمد عبد المجيد نجم المباراة وصاحب "الهاتريك" على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي مع نيسيبامبي لاعب سموحة في الدقيقة 88.

واندفع سموحة للهجوم بقوة في محاولة لإحراز هدف التعادل وبعد كرة عرضية أبعدها دفاع أسوان عاد الحكم إلى الـVAR للتأكد من وجود خطأ أو لا.

ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء لسموحة بعد خطأ من سولمون منساه مدافع أسوان ضد محمد طلعت.

ويشهر البطاقة الحمراء له ويخرج مطرودا لتكون حالة الطرد الثانية لأسوان بعد محمد عبد المجيد.

وتقدم ناصر ماهر لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 95 وسجل منها هدف تعادل سموحة.

لتنتهي أفضل مباراة في الدوري حتى الآن بالتعادل 3-3 بين أسوان وسموحة.

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