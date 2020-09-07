اللجنة الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو سيقام مع وجود فيروس كورونا أو بدونه

أوضح جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن أولمبياد طوكيو سيقام العام المقبل بغض النظر عن مدى انتشار فيروس كورونا.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، لتقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021.

وقال كوتس يوم الإثنين إن دورة الألعاب الأولمبية ستبدأ في موعدها المقرر مع وجود فيروس كورونا أو بدونه.

ويعتقد رئيس لجنة التنسيق أن أولمبياد طوكيو ستنتصر على جائحة فيروس كورونا.

قبل أيام، اعترف توشيرو موتو المدير التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن بلاده ستفرض بعض القيود على حضور الجماهير للمنافسات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال موتو لشبكة beINSPORTS: "لا نية لتقليص حجم الرياضات أو عددها خلال طوكيو 2020".

وأضاف "لن يكون هناك أي تقليص أو تعديل على المنشآت المقررة".

وشدد "ستكون هناك بعض القيود على حضور الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا".

الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أفصح من قبل عن رغبته في تفادي إقامة الأولمبياد بدون جماهير.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وتم اتخاذ القرار بتأجيل أولمبياد طوكيو عام 2020 بسبب المخاطر الصحية لانتشار فيروس كورونا.

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