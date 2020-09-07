محمد صلاح: لو قاد مورينيو فريق طنطا لن ينصلح الحال بسبب أشخاص معينين

يرى محمد صلاح مدرب طنطا الأسبق إن أشخاصا معينين هم سبب تدهور مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وقال لاعب ومدرب الزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس:"الكل في طنطا يعرف من المتسبب فيما يحدث للفريق، لكن للأسف لا يستطيعون المواجهة".

وواصل "لو جاء (جوزيه) مورينيو في ظل وجود بعض الأشخاص الذين يخربون الفريق، لن ينصلح الحال".

واستمر صلاح الذي قاد طنطا في 4 مباريات فقط خلال أغسطس الماضي "هل أفعل مثل النعام وأدفن رأسي في التراب؟ طالما أن اللاعبين يعرفون أن أشخاصا معينين أقوى من النادي، يتأثرون سلبا".

video:1 #الانتاح_الحربي يتخطى #طنطا بثلاثية نظيفة

سجل ثلاثية الانتاج غنام محمد فى الدقيقة 29 وباسم مرسي هدفين فى الدقيقتين 48 و70#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/JwhZFKmfRk — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 6, 2020

وأتم "لا يوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة في النادي، لا حجة لهم".

ولم يحقق طنطا أي فوز في آخر 11 مباراة من الدوري وخسر في 6 منها.

ويحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البطولة ورصيده 17 نقطة.

ورحل صلاح عن الفريق الشهر الماضي ليخلفه أحمد سامي الذي ترك النادي أيضا يوم الأحد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 3-صفر.

ويستضيف طنطا فريق مصر للمقاصة يوم الجمعة في الجولة 26 من الدوري.

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